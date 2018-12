Natalie Portman dezvăluie cine sărută mai bine dintre Ashton Kutcher și Mila Kunis

Natalie Portman a fost invitată marțea aceasta în emisiunea Watch What Happens Live With Andy Cohen și a dezvăluit câteva detalii despre săruturile pe care le-a avut cu Ashton Kutcher și Mila Kunis. Actrița în vârstă de 37 de ani a jucat alături de Kutcher în filmul „No Strings Attached”, în 2011, iar pe Mila a întâlnit-o pe platourile de filmare de la „Black Swan”, cu un an înainte.

Ambele rolurile interpretate de Natalie includeau câteva scene pasionale, așa că aceasta a fost pusă în postura de a săruta cuplul Kutcher-Kunis. „I-am sărutat pe amândoi”, a spus actrița zâmbind.

Andy Cohen nu a ezitat să întrebe „Cine sărută mai bine?”, iar Natalie a exclamat „Mila! Adică, evident.” Se pare că sentimentul este reciproc, având în vedere că Mila a vorbit în 2015 despre acest lucru, spunând că Natalie „sărută foarte bine, foarte politicos.”

Deși Mila Kunis a obținut toate laudele în detrimentul soțului ei, actrița Amanda Peet s-a arătat încântată de sărutul cu Ashton, evaluându-l cu nota nouă, înainte să se răzgândească și să o schimbe cu nota opt. După ce a realizat că soțul ei, producătorul David Benioff ar putea fi inclus în joc, Amanda a recunoscut că trebuie să-și reconsidere scala de măsurare. „Nu cred că poți să dai o notă exactă cuiva, pentru că este foarte subiectiv”, a spus actrița.

