Cea mai frumoasă declarație de dragoste făcută de Bella Hadid lui The Weeknd

Bella Hadid a acordat un interviu video revistei Vogue, în care a făcut câteva declarații și despre iubitul ei, The Weeknd.

Întrebată „cine este cea mai frumoasă persoană” pe care o cunoaște, modelul în vârstă de 22 de ani a zâmbit larg, răspunzând: „Iubitul meu”.

Și declarațiile nu s-au oprit aici. Tot numele lui The Weeknd a fost răspunsul la întrebarea „Cine te face să râzi cel mai mult?”.

Cât despre ce o face să se simtă cu adevărat frumoasă, Bella a mărturisit că „este vorba de momentele în care mă simt sănătoasă și am încredere în mine”.

Bella Hadid a vorbit și despre modeling și această industrie atât de competitivă. „Cel mai dificil lucru despre industria modeling-ului este, probabil, să câștigi respectul colegilor”. Ea a avut și un sfat pentru tinerele care visează la o carieră de model. „Cred că există o mulțime de tinere frumoase, însă dacă nu poți fi amabilă și nu muncești mult, nu există niciun motiv pentru a face această carieră”.

Hadid și The Weeknd par acum mai îndrăgostiți ca oricând și cele mai bune dovezi se găsesc pe conturile de Instagram ale celor doi. Bella și The Weeknd au redevenit un cuplu la începutul acestui an după ce s-au despărțit în 2016.

