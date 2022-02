Michael Buble și soția lui, Luisana Lopilato, vor deveni părinți pentru a patra oară

Michael Buble și soția sa, Luisana Lopilato, vor deveni părinți pentru a patra oară. Cei doi au făcut marele anunț într-un mod inedit, prin intermediul noului clip video al cântărețului. Videoclipul melodiei I’ll Never Not Love You se lansează astăzi și este o continuare a celebrei piese Haven’t Met You Yet, despre care Buble spune că a marcat începutul poveștii lor de dragoste.

„Haven’t Met You Yet a fost frumosul început al unei povești de dragoste reale. 10 ani mai târziu, povestea continuă cu I’ll Never Not Love You. 2.22.22”, a scris Michael Buble pe Twitter.

Cei doi artiști s-au logodit în 2009 și s-au căsătorit doi ani mai târziu, în 2011. Aceștia mai au împreună trei copii, Noah, Vida Amber Betty și Elias.

În 2016, la vârsta de trei ani, Noah a fost diagnosticat cu cancer. Un an mai târziu, mama sa, actrița Luisana Lopilato a mărturisit că cel mic a reușit să învingă boala.

„Slavă Domnului, fiul meu este bine! Când lucruri de acest gen se întâmplă, perspectiva ta asupra vieții se schimbă. Și nouă ni s-a întâmplat. Acum, prețuiesc viața mult mai mult, ziua de azi și cea de mâine. Aș vrea să mulțumesc oamenilor pentru susținerea lor, pentru rugăciunile spuse, pentru iubirea lor și aș vrea ca ei să știe că aceste mesaje au ajuns la noi și ne-au ajutat foarte mult să trecem prin asta”, declara actrița la momentul respectiv.

Într-un interviu acordat anul trecut publicației People, Michael Buble a vorbit despre perioada dificilă prin care a trecut, mărturisind că boala fiului său i-a făcut să aprecieze mai mult viața și să o trăiască din plin.

„Nu doresc nimănui să treacă printr-o asemenea durere, dar cred că atunci când suferi cu adevărat, când simți adevărat frica și pierderea, atunci poți trăi viața din plin”.

