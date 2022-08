Mesajul transmis de Andreea Esca în ziua în care a împlinit 50 de ani: „Magia din viața mea”

Andreea Esca a împlinit vârsta de 50 de ani, iar familia și prietenii dragi i-au fost alături pentru a celebra marele eveniment. Cu această ocazie, prezentatoarea de știri de la PRO TV a organizat o petrecere de amploare și a transmis un mesaj emoționant pe Instagram.

Aniversarea de 50 de ani a Andreei Esca a fost motiv de bucurie pentru toți apropiații. Vedeta a dat o petrecere pe cinste în Istanbul, la care au participat familia și prietenii dragi. Printre numele mari cunoscute în showbiz s-au enumerat Mihai și Elwira Petre, Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, Amalia Năstase împreună cu partenerul ei, Răzvan Vasilescu, dar și Lucian Mîndruță. Aceștia, alături de ceilalți prieteni ai vedetei, au fost prezenți la petrecerea organizată de Andreea Esca.

„Călătorie-petrecere-surpriză pentru Andreea! Ieri știam doar ora la care trebuie să fim în aeroport, în rest nimic. Nici unde călătorim, nici care va fi programul, nimic. Mă rog, știam de fapt un lucru esențial: că vom fi alături de oameni minunați, cu care am mai petrecut, am mai dansat și am mai râs de nenumărate ori până acum. Apoi am primit boarding pass-urile și am citit: ISTANBUL. Iar ce a urmat… o nebunie frumoasă, de neuitat! Măi, @andreeaesca, când stăteam ieri în bus în drum spre hotel și auzeam chiuielile de bucurie de lângă mine, iar m-am simțit de parcă aș fi în tabără cu tine. Așa că, să treacă anii, dar să treacă cu cât mai multe „tabere” împreună! La mulți ani! La multe tabere! Te iubim” , a scris Dana Rogoz pe Instagram.

„O știu de 30 de ani. Am văzut-o prima oară la televizor prin iarna lui 91-92, când promova o televiziune nouă: SOTI. M-am uitat la ea vorbind, cu totul altfel decât prezentatoarele și crainicii obosiți și vetusti ai vremii. Și nu pentru că era tânără. Ci pentru că era altceva. Alt aluat. Altă poftă de viață. Altă energie. Am văzut-o și mi-am dorit să lucrez cu ea. Eram deja în presă, la o agenție. Și norocul a făcut să aibă nevoie de un prezentator exact la televiziunea aceea. Și-așa am început și eu drumul în televiziune. La Soti am scos din cutie singurul calculator al postului și-am început să redactez jurnalele ei. Apoi la Pro am editat zeci, poate sute de ediții ale știrilor serii. Am prezentat și eu, în ambele locuri, însă n-am putut s-o întrec niciodată. Am încercat – la Antena – și n-am reușit. Era prea bună pentru meseria asta. Eu o făceam din plăcere. Ea din pasiune. Și diferența s-a văzut mereu. Mâine face 50 de ani. Dar petrecerea a fost ieri seară, pe o ambarcațiune pe Bosfor. Am dansat, dar un pic doar, căci eram rupt de oboseală. Aș fi vrut să și vorbesc, dar n-am avut destulă energie… Așa că îi scriu aici, să știe toată lumea, că viața noastră e diferită și datorită ei. Într-un fel bun și de multe ori neașteptat. Ca aseară. Mulțumesc, Andreea Ioana”, a scris Lucian Mîndruță pe Facebook.