Detalii inedite despre relația dintre Dana Rogoz și Andreea Esca. Cum se înțeleg cele două: „Suntem și acum mândre de asta”

Dana Rogoz și Andreea Esca au o relație apropiată și se cunosc de multă vreme. Actrița le-a împărtășit fanilor ei câteva detalii despre cum se înțeleg acum cele două.

Dana Rogoz și Andreea Esca sunt apropiate, iar acest lucru a fost confirmat de către actriță în cadrul unei postări publicate pe contul personal de Instagram. Vedeta a transmis un mesaj, care a fost însoțit de o imagine cu cele două de la botezul fiicei sale, Lia. Dana Rogoz a dezvăluit că amândouă au fost la Liceul Gheorghe Lazăr din București.

„Aseară am stat la povești cu Andreea. Nu aveți idee câte amintiri mă leagă de ea. Păi amândouă am trăit începutul PRO-ului. Amândouă am fost Lazariste și suntem și acum mândre de asta! Iar Andreea era omul căruia îi spuneam toate secretele mele din adolescență”, a fost mesajul transmis de Dana Rogoz pe Instagram.

Recent, Dana Rogoz le-a dat o veste fanilor cu privire la cariera ei. Actrița le-a dezvăluit faptul că în curând își va face debutul ca regizoare și scenaristă. Într-o postare pe Instagram, actrița a povestit cum a decurs procesul creativ. Cu ocazia asta, a spus că soțul ei, regizorul Radu Dragomir, alături de care are doi copii, a încurajat-o și sprijinit-o în acest demers.

„Acum vreun an jumate am scris un scenariu pentru un scurtmetraj. Ideea lui o purtam în minte de câteva luni bune și, la insistențele lui Radu, m-am apucat să o pun și pe hârtie. Mă rog, primul draft l-am scris de fapt pe telefon, în Notes, stand în autorulota pe scaunul din dreapta, în drum spre Viscri. Am scris scenariul cu tot cu replici, din prima clipă, adică foarte aproape de forma în care se va filma. Mă gândeam că dacă lui Radu îi va plăcea, îl va putea regiza el. Dar iar la insistențele lui, dar și ale lui Claudiu Mitcu (regizor și producător, cu care am mai lucrat până acum 2 scurtmetraje), am luat hotărârea de a regiza chiar eu. „E scenariul tău, e viziunea ta. Am mare încredere în tine, Dana” mi-a spus Radu și mi-a dat aripi.”