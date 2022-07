Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, au sărbătorit 10 ani de la cununia civilă: „Au trecut mult prea repede”

Dana Rogoz și soțul ei, Radu Dragomir, au sărbătorit recent 10 ani de la cununia civilă. Actrița a transmis pe contul personal de Instagram un mesaj plin de emoție pentru partenerul ei de viață. Vedeta l-a cunoscut pe soțul ei atunci când avea 16 ani, pe platourile de filmare ale serialului „La Bloc”, Radu Dragomir fiind unul dintre regizorii acestuia.

Dana Rogoz și soțul ei s-au căsătorit în 2012 și au împreună doi copii, pe Vlad și pe Lia. Regizorul mai are un băiat, pe nume Barbu, dintr-o căsnicie anterioară. Pe rețelele de socializare, vedeta a marcat acest moment cu un mesaj special, care a fost însoțit de o serie de fotografii de la cununia civilă.

„Azi se împlinesc 10 ani de la cununia civilă. 10 ani de când am spus DA și am început să mă semnez cu „Dana Dragomir”.

Radu, îmi doresc să spunem DA unei vieți minunate împreună și în continuare! ❤️ Te iubesc.

Later edit: Pe seară am fost la aceeași ceainărie la care fusesem cu prietenii și familia în urmă cu 10 ani, după cununia civilă. Am fost noi 2, însoțiți de cei 2 copii. Și am numărat nenumăratele schimbări în acești 10 ani care au trecut mult prea repede”, a fost mesajul transmis de Dana Rogoz pe Instagram.