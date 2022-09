Mesajele emoționante transmise de celebrități după moartea actorului Alexandru Arșinel

Alexandru Arșinel a murit joi, 29 septembrie 2022, la vârsta de 83 de ani. Actorul se confrunta cu probleme cardiace și a fost internat pe data de 15 septembrie la Spitalul Universitar de Urgență București, pentru tratarea unor leziuni de decubit.

Alexandru Arşinel a fost unul dintre cei mai mari actori români de comedie. Celebritățile și artiștii din România nu au ascuns regretul cu privire la vestea că actorul s-a stins din viață și au transmis o serie de mesaje emoționante.

Actrița Oana Pellea a scris următorul mesaj pe pagina sa de Facebook:

„Când moare un om se spune Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să-l odihnească! Atât. Orice alt comentariu e neavenit și inutil. Orice comentariu despre un om care a trecut în moarte… spune multe… nu despre cel care a murit ci despre cel care face comentariul!

Deci:

Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească pe Alexandru Arșinel!

Condoleanțe familiei!

Am observat comentarii pe care le consider neavenite…

Și… cum consider orice comentariu inutil… îmi permit (pe pagina mea!) să închid comentariile!

Mulțumesc.”