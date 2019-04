Maisie Williams și Kit Harington se temeau de reacția publicului în urma scenei finale din Battle of Winterfell

Prima bătălie importantă din ultimul sezon al serialului „Game of Thrones”, Bătălia din Winterfell, s-a terminat în urmă cu două zile, cu o scenă pe care nici măcar actorii nu au văzut-o venind. Arya Stark l-a omorât pe the Night King cu pumnalul său din oțel valyrian, iar așa cum Maisie Williams și Kit Harington le-au spus celor de la Entertainment Weekly, amândoi au crezut că Jon Snow va fi cel care va avea onoarea de a încheia războiul.

„A fost incredibil de entuziasmant. Dar imediat m-am gândit că toată lumea va urî acest lucru. Că Arya nu merită. Cel mai greu lucru în orice serial este să construiești un răufăcător atât de imposibil de înfrânt, iar apoi tu să fii cel care o face. Trebuie să fie realizat într-un mod inteligent pentru că altfel oamenii spun: „Ei bine, se pare că nu a fost atât de rău dacă o fată de 45 de kilograme îl înjunghie.” Trebuie să fie credibil.”

Însă scena lui Arya cu Melisandre, de la începutul episodului, i-a oferit încredere în alegerea pe care producătorii au făcut-o. „Când am filmat cu Melisandre, am realizat că întreaga scenă aduce tot ce am lucrat în ultimele șase sezoane – patru, dacă te gândești de când Arya a ajuns la the House of Black and White. Totul se rezumă la acest moment. Este neașteptat și exact asta face show-ul.”

Kit Harington a fost, de asemenea, surprins că nu el l-a omorât pe the Night King: „Am fost surprins, chiar credeam că eu voi fi acela. Dar îmi place. Este mult mai bine modul în care o face ea. Cred că va frustra o parte din audiență că Jon îl vânează pe the Night King și aștepți această luptă între ei, care nu se întâmplă. Dar este potrivit pentru personaje.”

Foto: Arhiva Revistei ELLE

