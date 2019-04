Maisie Williams vorbește despre scena de sex dintre Arya și Gendry din „Game of Thrones”

Știm că Arya Stark (Maisie Williams) a fost dintotdeauna atrasă de Gendry (Joe Dempsie), iar în ultimul episod din „Game of Thrones”, tânăra Stark decide să-i ofere virginitatea. Având în vedere popularitatea serialului, Twitter-ul a luat foc după scena respectivă, apărând comentarii atât din partea fanilor, cât și a actorilor. Sophie Turner a postat un Insta Story cu secvența, iar fanii au fost uimiți să o vadă pe Arya atât de matură și au apreciat-o pentru decizia de a-și explora sexualitatea.

Maisie a postat la rândul ei un Tweet, scriind: „Dacă vă simțiți inconfortabili ar trebui să știți că mama și tatăl meu vitreg și cele două surori și cei patru frați ai mei probabil că au văzut scena, de asemenea, ahahahahomorâți-mă.”

if u feel uncomfortable just know that my mother and my step dad and my 2 sisters and my 4 brothers have all probably watched this too ahahakillmeehehe

— Maisie Williams (@Maisie_Williams) 23 aprilie 2019