Maia Morgenstern, declarații surprinzătoare după ce a devenit bunică. Fiica ei, Cabiria, a născut un băiețel: „Sunt profund fericită”

Maia Morgenstern a făcut mărturisiri înduioșătoare despre rolul de bunică, după ce fiica ei, Cabiria, a născut un băiat.

Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, a născut
La începutul lunii septembrie, Cabiria Morgenstern, fiica Maiei Morgenstern, a anunțat că a devenit mamă pentru prima dată. Actrița a născut un băiat perfect sănătos. 

Maia Morgenstern, confesiuni despre rolul de bunică

Maia Morgenstern a vorbit recent cu multă emoție despre schimbările care au avut loc în familia ei, dar și despre cum a îmbrățișat cu bucurie rolul de bunică. Cabiria, fiica actriței, a născut primul ei copil și are parte de implicarea mamei sale în ceea ce privește creșterea celui mic. 

„Sunt profund emoționată, sunt fericită, sunt înduioșată, suntem obosiți, dar foarte fericiți. Sunt și zile mai tumultoase, dar și momente de liniște. Creștem, ne adaptăm și suntem foarte fericiți. Ne iubim cu toții foarte, foarte tare. Poate descoperim o nouă etapă, un nou anotimp al iubirii în familia noastră. Redescoperim cât de multă nevoie avem unii de ceilalți. Sunt profund fericită și recunoscătoare soartei și lui Dumnezeu.

Este ca orice copilaș care se adaptează la viața aceasta. Are nevoie de iubire, atenție, căldură și îmbrățișări”, a spus Maia Morgenstern pentru spynews.ro

Maia Morgenstern a anunțat că fiica ei a născut

Maia Morgenstern a fost cea care a anunțat prima dată că fiica ei, Cabiria, a născut. Cu această ocazie, actrița a dezvăluit și cine este bărbatul alături de care fiica sa are un copil, fiind vorba despre Adrian Ciobanu, un actor de teatru și film în vârstă de 63 de ani. 

„Miracol

Viață

Mama Cabiria Morgenstern

Tata Ciobanu Adrian

Fiul”, a transmis Maia Morgenstern pe Facebook. 

De asemena, Cabiria Morgenstern a făcut declarații sumare pe Instagram la scurt timp după ce a devenit mamă. În ceea ce privește nașterea, actrița a mărturisit că a fost vorba despre o cezariană de urgență. La acel moment, Cabiria Morgenstern spunea că este fericită și atât ea, cât și fiul ei sunt sănătoși. 

„Deci, a fost până la urmă cazul de cezariană de urgență. Doare tare fizic, dar suntem bine, sănătoși și sunt foarte fericită.”

Cabiria Morgenstern este fiica actriței Maia Morgenstern și actorului András István Demeter, de altfel și actualul ministru al Culturii din partea UDMR. Maia Morgenstern mai are o fiică, pe Isadora Băltățeanu, la rândul ei actriță, din relația cu neurochirurgul Dumitru Băltățeanu, și pe Tudor Istodor, și el practicând actoria, din căsnicia cu actorul Claudiu Istodor.

Cabiria Morgenstern a studiat Actoria la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca și deține un master în Theatre/Theatre Arts Management la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale.” De asemenea, a urmat cursurile celei de-a doua ediții a Academiei de Dans și Performance, un program inițiat de Centrul Național al Dansului București. Este consultantă artistică și colaborează cu diferite instituții teatrale, cum ar fi Teatrul Evreiesc de Stat, unde joacă în spectacolul Mesia regizat de Andrei Măjeri, sau cu Teatrul Avangardia, unde are un rol în spectacolul independent Imperium, regizat de Ricard Reguant, fiind în distribuție alături de mama ei.

Foto: Arhiva ELLE

