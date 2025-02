Lily Allen și David Harbour, în pragul divorțului după 4 ani de căsnicie? Ce au declarat surse apropiate celor doi

Lily Allen și David Harbour s-ar fi despărțit după patru ani de căsnicie. Mai multe surse apropiate cântăreței și actorului din Stranger Things au confirmat vestea la începutul acestei săptămâni pentru publicația PEOPLE.

Momentan, reprezentanții celor doi nu au comentat această știre.

Înainte de anunțul despărțirii, Lily Allen a dezvăluit în cadrul podcastului său, Miss Me?, că nu se află într-un moment bun din viața ei.

„Mi-e greu să fiu interesată de orice. Chiar nu sunt într-un loc bun”, a spus ea. „Știu că am vorbit despre asta de luni de zile, dar am tot continuat să mă adâncesc într-o spirală. A scăpat de sub control. Am încercat.”