Lili Sandu dezvăluie care sunt intervențiile estetice la care apelează

Mai multe celebrități din România au apelat până acum la intervenții estetice. În timp ce unele preferă să nu discute despre acest subiect din dorința de a nu stârni alte dezbateri, altele au fost asumate cu privire la procedurile pe care le-au făcut.

Lili Sandu este una dintre vedetele care a ales să vorbească deschis despre intervenții estetice. Ea a dezvăluit recent pe Instagram că a fost în vizită la un medic estetician pentru un tratament facial. Vedeta în vârstă de 42 de ani a adăugat că va apela și la o serie de intervenții estetice la nivelul feței, urmând un plan stabilit de către medic. În plus, Lili Sandu a recunoscut că este de acord cu micile îmbunătățiri. „Sunt full-time mamă, cam asta se întâmplă cu mine în această perioadă, daaar asta nu înseamnă că renunț să mai am grijă de mine ca femeie. Am fost în vizită la clinică pentru un tratament facial și am stabilit cu doctorul un plan pentru următoarea perioadă de mici retușuri estetice la nivelul feței (sunt All IN pentru mici îmbunătățiri, nu schimbări totale de nu ne mai recunoaștem)”, a fost mesajul pe care Lili Sandu l-a scris pe Instagram.

Persoanele care îi urmăresc activitatea vedetei de pe social media au ținut să reacționeze după publicarea acestui mesaj în care vorbește despre intervențiile estetice la care va apela. Unele dintre acestea au apreciat-o pentru sinceritatea de care a dat dovadă. „Felicitări pentru asumare! Este firesc să ai grijă de tine, la fel cum este firesc să beneficiezi de tratamentele minim invazive care ajută la păstrarea tonusului”, „Ești superbă și îți admir frumusețea de fiecare dată. Felicitări că îți faci timp și pentru tine, toată stimă.”

Au fost și urmăritoare care au criticat-o pentru alegerea ei, considerând că nu are nevoie de diverse intervenții estetice. „Eu cred că nu ai nevoie de retușuri… ești frumoasă și femeile ar trebui să accepte că mai trece și timpul și nu trebuie să fugă repede la specialiști pentru orice rid, sincer… așa spun toate la început și ulterior nici ele nu se mai recunosc”, Ești așa de frumoasă, nu mai ai nevoie de nimic!”, „Esti frumoasă fără retușuri”, „Bravo, dar tu chiar nu ai nevoie de îmbunătățiri… cu toată sinceritatea”, „Nu cred că ai nevoie de retușuri!”, sunt câteva dintre comentariile primite de Lili Sandu pe Instagram.

