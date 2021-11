Lavinia Pîrva vorbește deschis despre relația sa cu Ștefan Bănică Jr. Ce îi reproșează cel mai des artistul

Invitată în cadrul emsiunii „Întrebarea mesei rotunde”, Lavinia Pîrva a răspuns onest tuturor întrebărilor pe care actorul Marius Manole i le-a adresat. Aceasta a vorbit chiar și despre relația cu Ștefan Bănică, despre lucrurile pe care acesta i le reproșează constant, dar și despre fiul lor, Alexandru, în vârstă de 2 ani și jumătate.

Se pare că artistul este deranjat de faptul că partenera sa este mult prea tolerantă și permisivă cu băiețelul lor, aceasta dându-i voie să facă aproape tot ceea ce își dorește.

„Îmi reproșează că sunt mult prea permisivă și mult prea blândă cu fiul meu. Ăsta mic e bombă cu ceas și eu îl las să facă multe lucruri. El vine zice: «Nu avem reguli». Avem reguli, dar nu avem multe NU. Eu nu-i interzic lucruri și-l las să încerce și să experimenteze, fiind lângă el să nu pățească ceva. E mai greu, pentru că am ales o cale mai grea, pentru că trebuie să ai timp și răbdare. Prefer așa, decât să am un copil crispat. Nu prea ne reproșăm așa lucruri. În pandemie au fost niște momente în care am stat chiar mult împreună, am stat și cu cel mic. A fost chiar în regulă. Unii s-au despărțit, dar pe noi ne-a ajutat să ne apropiem și mai mult. E foarte important ca partenerul tău să te facă să râzi. E o nebunie la noi, pentru că nu ai cum să stai supărat”, a povestit Lavinia Pîrva.

Cântăreața a mărturisit și că a decis să îl crească singură pe Alexandru, fără ajutorul unei bone. În schimb, a precizat că uneori primește ajutor din partea mamei sale.

„Niciodată nu am fost atât de obosită și totodată atât de fericită. Mama m-a ajutat de când s-a născut Alexandru, dar ea mai pleacă, mai are și ea problemele ei. Nu am vrut bonă, am vrut să fiu mamă cu normă întreagă. Mi-am dorit enorm să fiu alături de el în fiecare etapă a vieții lui. Sunt foarte mândră că acum copilul are 2 ani și jumătate și am reușit să îl cresc singură”, a spus Lavinia.

Foto: Instagram

