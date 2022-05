Laurențiu Reghecampf, declarații inedite despre căsătoria cu Corina Caciuc: „Urmează”

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc sunt în culmea fericirii după ce au devenit părinții unui băiețel de nota 10. Antrenorul și iubita lui trăiesc o poveste de dragoste de mai bine de un an, iar recent, tânăra l-a adus pe lume pe Liam , al treilea copil al fostului fotbalist. În ceea ce privește pasul următor, și anume nunta celor doi, Reghecampf a oferit explicații cu privire la uniunea lor.

Laurențiu Reghecampf a mărturisit la „40 de întrebări cu Denise Rifai” că așteaptă cu nerăbdare să se încheie divorțul de Anamaria Prodan și scandalul în care sunt implicați. Antrenorul a precizat că va urma și o căsătorie cu Corina Caciuc, însă momentan prioritatea lor este băiețelul nou-născut, Liam.

În cadrul aceleiași emisiuni, Laurențiu Reghecampf a vorbit și despre zvonurile care au tot apărut de când s-a aflat despre relația cu Corina. Antrenorul a precizat că multe afirmații au fost false și nu l-a interesat trecutul persoanei iubite.

Invitat în urmă cu câteva luni la podcast-ul lui Cătălin Măruță, Reghecampf a povestit cum a cunoscut-o pe partenera sa. Acesta a povestit că a văzut-o în urmă cu doi ani la un eveniment, și de atunci a încercat să ia legătura cu ea și să o cunoască. De asemenea, Anamaria Prodan, care încă este soția antrenorului, a declarat că relația soțului ei cu Corina Caciuc a început în urmă cu doi ani.

„Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere, dar nu am cunoscut-o direct, doar am văzut-o. După care am încercat să iau legătura și să o cunosc cu adevărat. Știi cum este… la câte discuții au ieșit și câte discuții sunt, dar și ce vorbește Anamaria peste tot… Este foarte greu ca cineva să mai vadă realitatea. Acum cât timp am cunoscut-o pe Corina? Acum aproape un an și 8 luni, 2 ani, ceva de genul acesta. Nu cred că este important și nu cred că interesează pe nimeni cum ai cunoscut pe cineva. Important este ce simți pentru persoana respectivă și ce se va întâmpla de acum încolo sau care este legătura… eu așa o văd. Sunt foarte fericit! O iubesc! Lucrurile pentru mine au luat o întorsătură foarte pozitivă. Mi-aș fi dorit ca și Ana să aibă parte de același lucru”, a declarat Reghe.