Laurențiu Reghecampf, despre adevăratul motiv pentru care a divorțat de Anamaria Prodan: „De atunci lucrurile au luat o întorsătură”

Divorțul tumultos dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf este departe de a se încheia. După numeroase declarații din partea ambelor părți referitoare la separarea lor, antrenorul , care recent a devenit tată pentru a treia oară, a dezvăluit care a fost adevăratul motiv pentru care a decis să divorțeze de soția sa.

Actualul antrenor al Universității Craiova a fost invitatul lui Denise Rifai în cadrul emisiunii „40 de întrebări”, la Kanal D, unde a vorbit despre despărțirea de Anamaria Prodan. Fostul fotbalist a fost întrebat când a încetat să o mai iubească pe fosta sa parteneră, iar răspunsul acestuia a surprins pe toată lumea. Potrivit declarațiilor sale, incidentul cu antrenorul de fotbal Dan Alexa l-a afectat foarte mult și nu a putut să treacă peste vorbele spuse de impresară.

„Momentul delicat al căsniciei a fost când am văzut acel incident cu antrenorul de fotbal Dan Alexa, când a dat cu pumnul. Am avut o discuție cu Ana, i-am zis că va fi foarte greu să trec peste acel lucru! De atunci lucrurile au luat o întorsătură”, a explicat Reghecampf.

În vara anului 2019, după un meci din Liga 1, Anamaria l-a lovit pe antrenorul Dan Alexa, iar întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de filmat. În acea perioadă se zvonea că ar fi fost vorba despre o dispută între doi foști iubiți. Laurențiu Reghecampf a explicat în continuare că situația în care a fost implicată soția lui a fost prea mult pentru el și ar fi trebuit să pună capăt relației lor de atunci. Întrebat dacă ar fi divorțat dacă nu avea loc acel incident, antrenorul a spun un „Nu” categoric.

„ Nu! Pentru că nu știam și nu m-a interesat niciodată să controlez ceea ce face Anamaria. Merg pe premisa că am încredere în omul de lângă mine, cum și el ar trebui să aibă încredere în mine. Apar multe discuții când e o persoană public. Când a fost acel episod, eu fiind în Dubai cu ambii băieți, am avut o discuție cu Ana, Bebe vedea absolut tot ce se întâmplă, am luat eu acea decizie. Am încercat eu să trec peste acel moment, dar n-am putut. Îmi pare rău că i-am dat eu speranțe Anei atunci. Cel mai bine și mai sănătos era să pun capăt atunci”, a replicat Reghecampf.

Cu toate acestea, antrenorul a recunoscut că nici acum nu are o dovadă clară că a fost înselat. De asemenea, și Reghecampf a susținut că i-a fost fidel soției sale.

„Nu m-am gândit niciodată că Anamaria mă înșală. Și nu pot spune nici acum sută la sută că m-a înșelat. Că nu am prins-o. Doar am văzut acel gest, că nu e ceva de ceartă, ci că este un gest între doi oameni care au ceva unul cu celălalt. Eu nu urmăresc persoana de lângă mine! Dacă am înșelat-o? Vă referiți la declarațiile Anei? Eu nu am bătut pe nimeni în public, nu m-a filmat nimeni în public, că ea face tot felul de mesaje și le trimite de pe alte telefoane și spune… Nu, nu am înșelat-o și nu există nicio dovadă în această direcție”.