Laurențiu Reghecampf, declarații neașteptate după ce s-a întâlnit la tribunal cu Anamaria Prodan. Ce a povestit antrenorul

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au întâlnit luni la Judecătoria Buftea, la cel de-al doilea termen al divorțului. Impresara a venit însoțită de Sarah, fiica mijlocie, dar și de Bebeto, fiul pe care îl are împreună cu antrenorul.

După ce a ieșit din sala de judecată, Anamaria Prodan a vorbit despre proces, dar și despre partaj, acesta fiind un subiect mult discutat, fiind știut faptul că cei doi au o avere considerabilă. Anamaria Prodan a explicat că ea și Laurențiu Reghecampf trebuie să împartă tot ce au strâns împreună pe timpul căsniciei.

Laurențiu Reghecampf a povestit în cadrul unui interviu ce s-a întâmplat în sala de judecată în cadrul procesului de divorț care se desfășoară la Judecătoria din Buftea, negând cele afirmate de Anamaria Prodan.

„Când am ajuns la Tribunal nu am văzut copiii de mulțimea de jurnaliști care erau adunați în jurul Anamariei. Dar am vorbit și cu Bebe, și cu Sarah, după ce s-a terminat procesul, în sala avocaților, la Judecătorie. Am stat cu ei mai mult de 10-15 minute.