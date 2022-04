Detalii inedite despre cum s-au cunoscut Virgil Ianțu și partenera lui de cuplu, Roxana: „Nu voi uita niciodată”

Virgil Ianțu a vorbit deschis despre începuturile carierei sale în televiziune, în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță. Cei doi au depănat amintiri din perioada când nu erau printre cei mai cunoscuți prezentatori TV de la noi, dezvăluind astfel detalii din viața personală.

Virgil Ianțu sau Virgil Gătăianțu, acesta fiind numele său real, a ajuns în atenția publicului după un proces îndelungat, pornind inițial ca artist și om de radio. El a cântat într-o trupă alături de Ștefan Bănică Jr . și încă un prieten, iar o invitație din partea acestuia, la ziua sa de naștere, a fost momentul care i-a schimbat definitiv viața.

Prezentatorul a povestit cum și-a prescurtat numele pentru a fi mai ușor de înțeles, iar porecla „Ianțu' a fost dată chiar de Ștefan Bănică. Acesta a povestit cum a fost la un pas să își rateze cariera din cauza faptului că nu a vrut să meargă la o petrecere unde și-a cunoscut chiar și viitoarea soție.

„Televiziunea a apărut întâmplător. A fost o întâmplare cu o morală frumoasă.(..) Îl știi pe Lulu, Laurențiu Niculescu, cântă cu The Colors. Cântam împreună, eram apropiați. Și era ziua lui. Eu îl refuzam pentru că nu aveam bani să îi iau cadou. Lucram la radio atunci. Aveam jumătate de normă, bani foarte puțini. (..) Și mă tot gândeam ce să fac… El mă tot bătea la cap. Îmi era și jenă.. Până la urmă m-am împrumutat de bani, i-am luat o sticlă de șampanie de la metrou și m-am dus. La petrecere, multă lume. A doua zi îmi zice: Fii atent, mai știi cuplul ăla de aseară? Ea lucrează la o producție, o să se facă un concurs de cultură generală și a zis că tu te potrivești foarte bine profilului.”, a început să povestească Virgil Ianțu.

Cu toate că nu își dorea să participe la eveniment, Virgil s-a lăsat convins de prietenul său. Acesta a povestit că nu va uita niciodată momentul în care a ajuns acolo și a întâlnit-o pentru prima dată pe mama fiicei sale.

„M-am dus. Primul moment în care am ajuns acolo nu îl voi uita niciodată. Acolo era Adina Casas, care urma să fie producător la ‘Copiii spun lucruri trăznite’, era Roxana Alexandru, care urma să fie producător la ‘Vrei să fii milionar’ și mama Iasminei (fiica lui – n.red). Deci mi-am întâlnit oamenii cu care am rămas și azi și cu care lucrez încă. Nu mai vorbim că am făcut și familie.”, a completat Virgil Ianțu.