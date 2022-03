Anamaria Prodan, dată în judecată de Laurențiu Reghecampf și partenera acestuia, Corina Caciuc

Anamaria Prodan este dată în judecată de Laurențiu Reghecampf și partenera acestuia, Corina Caciuc. Atât antrenorul de la Universitatea Craiova cât și iubita acestuia au deschis fiecare câte un proces împotriva impresarei.

Pe Portalul Instanțelor de Judecată, numele Anamaria Prodan Reghecampf apare în doi dosare noi, însă momentan nu se cunosc motivele pentru care Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au decis să o dea în judecată pe impresară. Cel mai probabil este o modalitate de a combate atacurile și declarațiile uneori scandaloase pe care Anamaria Prodan le-a făcut despre cei doi de când noua relație a antrenorului a devenit publică, iar Laurențiu Reghecampf a decis să divorțeze de impresara.

Dosarul în care antrenorul o dă în judecată pe soția sa a fost înregistrat pe data de 1 martie la Judecătoria Buftea, iar cel în care iubita acestuia, Corina Caciuc, o dă în judecată pe Anamaria Prodan a fost înregistrat pe 2 martie la Tribunalul Ilfov.

Încă de la aflarea relației dintre Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, au existat numeroase zvonuri cu privire la modul în care cei doi s-au cunoscut, zvonuri alimentate și de declarațiile făcute constant de Anamaria Prodan.

Laurențiu Reghecampf a fost invitat în cadrul podcast-ului găzduit de Cătălin Măruță și a vorbit deschis despre relația cu actuala iubită, oferind detalii despre prima lor întâlnire, dar și despre cum evoluează povestea de dragoste dintre ei.

„Am cunoscut-o acum aproape un an și opt luni, doi ani, cam pe-acolo, la un eveniment, la o petrecere, dar nu direct, doar am văzut-o. După care am încercat să iau legătura cu ea și să o cunosc cu adevărat. Nu cred că este important și nu cred că interesează pe nimeni cum ai cunoscut pe cineva. Important este ce simți pentru persoana respectivă și ce se va întâmpla de acum încolo.”, a povestit Laurențiu Reghecampf.