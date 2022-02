Ce nume va purta copilul pe care îl așteaptă Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc. Antrenorul a dat primul indiciu

Laurențiu Reghecampf a dezvăluit pe social media primul indiciu cu privire la numele copilului pe care îl așteaptă împreună cu actuala lui parteneră, Corina Caciuc.

De altfel, este prima imagine în care se poate vedea burtica de gravidă a iubitei lui, antrenorul dezvăluind și faptul că Corina Caciuc este însărcinată în 28 de săptămâni. De altfel, cei doi au declarat în mai multe ocazii că vor avea un băiețel, iar potrivit fotografiei de pe contul de Instagram al antrenorului, numele acestuia va începe cu litera L.

Se pare că Laurențiu Reghecampf dorește să mențină tradiția. După Luca Reghecampf și Laurențiu Reghecampf Junior, băiețelul pe care îl va avea cu Corina Caciuc va purta un nume care începe cu aceeași literă.

Încă de la aflarea relației dintre Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, au existat numeroase zvonuri cu privire la modul în care cei doi s-au cunoscut, zvonuri alimentate și de declarațiile făcute constant de Anamaria Prodan.

Laurențiu Reghecampf a fost invitat în cadrul podcast-ului găzduit de Cătălin Măruță și a vorbit deschis despre relația cu actuala iubită, oferind detalii despre prima lor întâlnire, dar și despre cum evoluează povestea de dragoste dintre ei.

„Am cunoscut-o acum aproape un an și opt luni, doi ani, cam pe-acolo, la un eveniment, la o petrecere, dar nu direct, doar am văzut-o. După care am încercat să iau legătura cu ea și să o cunosc cu adevărat. Nu cred că este important și nu cred că interesează pe nimeni cum ai cunoscut pe cineva. Important este ce simți pentru persoana respectivă și ce se va întâmpla de acum încolo.”, a povestit Laurențiu Reghecampf.