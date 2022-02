Laurențiu Reghecampf, dezvăluiri despre relația cu fiul său

În luna iunie a anului 2021, a apărut pentru prima dată știrea că Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan divorțează, după 15 ani de relație și 13 ani de căsătorie. Cei doi s-au căsătorit pe 14 iunie 2008 și au împreună un băiat. Anamaria Prodan are două fete din căsătoria cu primul ei soț, pe Rebecca și Sarah, iar Laurențiu Reghecampf mai are un băiat, pe nume Luca, dintr-un mariaj anterior.

Invitat în podcast-ul Acasă la Măruță, Laurențiu Reghecampf a făcut mai multe declarații despre relația actuală pe care o are cu băiatul lui, Laurenţiu Reghecampf Jr, în vârstă de 13 ani, pe care îl are cu Anamaria Prodan. Acesta a povestit că din cauza discuțiilor tensionate cu Anamaria Prodan, relația lor nu mai este la fel.

Laurențiu Reghecampf a continuat să povestească faptul că a fost cu mai multe ocazii să își vadă fiul la antrenamente și este un tată implicat în creșterea lui.

„Mi-e dor, l-am văzut la un meci, am mers tot timpul să îl văd la antrenamente, dar am evitat să merg acasă la Snagov, i-am lăsat să stea în casa în care am stat împreună, i-am lăsat să stea pe Bebe și pe Ana. Anamaria s-a dus în niște chestii care-s total neadevărate, adică nu i-am cerut nimic, eu am introdus o cerere de divorț, fără niciun partaj, fără absolut nimic. Ba mai mult, i-am dat dreptul să îl crească pe Bebe, să aibă grijă de el, dacă nu poate, îl iau eu, nu e niciun fel de problemă.”