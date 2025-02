Larisa Iordache se pregătește să aducă pe lume primul copil. Ce a dezvăluit, cu emoție, gimnasta: „Ne concentrăm pe momentul acela unic”

Mai este foarte puțin până când Larisa Iordache și soțul ei, Cristian Chiriță, vor deveni părinți pentru prima dată. Fosta gimnastă și partenerul ei de viață vor avea o fetiță și abia așteaptă ca aceasta să vină pe lume.

Într-un interviu acordat recent, Larisa Iordache a vorbit deschis despre emoțiile care o încearcă înainte de a naște primul copil.

Larisa Iordache și soțul ei se pregătesc intens de venirea pe lume a fetiței lor.

„Am început să cumpărăm câte ceva, însă le luăm ușor. Cu siguranță, când va veni momentul nașterii, vom fi la zi cu absolut tot. Am lăsat și acest lucru pe ultima sută de metri pentru a nu ne entuziasma prea tare, pentru a nu grăbi așteptarea. Nu sunt superstițioasă, dacă mi-a plăcut ceva, am cumpărat, iar dacă nu, am spus că este mai bine să aștept. Așa ne-au sfătuit și cei dragi, să nu ne grăbim cu cumpăratul, pentru că s-ar putea să luăm mai mult decât este necesar. Cele mai mari emoții le am pentru momentul în care voi ajunge acasă și vom fi doar noi, familia – eu, soțul meu și copilul nostru. Sunt sigură că vom trăi emoții intense. Cred că atunci va începe responsabilitatea cea mare.” a declarat ea entru sursa citată.