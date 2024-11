Larisa Iordache, dezvăluiri despre relația cu soțul ei. Cât de greu îi este sportivei când Cristian Chiriță este plecat la concursuri: „Își dorește să facă acest lucru”

Larisa Iordache trece printr-o perioadă plină de emoții, dar și de dor, fiind departe de soțul ei, Cristian Chiriță, plecat în Franța pentru mai multe competiții de tenis de masă. Proaspăt căsătoriți, cei doi sportivi păstrează constant legătura și așteaptă cu nerăbdare să se revadă.

Însărcinată în 22 de săptămâni, Larisa se bucură de momente speciale, fiind răsfățată de cei dragi. Soacra îi este un sprijin constant, iar gândurile ei se îndreaptă adesea spre mama sa, plecată dintre noi în 2021, a cărei prezență îi lipsește mult în această etapă. Cu toate acestea, Larisa și Cristian speră să-și facă timp pentru planuri de sărbători, dorindu-și să viziteze un târg de Crăciun la sfârșitul anului.

„Vrem să plecăm un pic din România, la un târg de Crăciun, însă nu ne-am hotărât unde, ce și cum, pentru că soțul meu, Cristian, încă este la concursuri. Astăzi este chiar plecat și avem o perioadă super încărcată și cumva ne găsim foarte greu timpul să vorbim și de sărbători ce facem. Vrem să ne liniștim și să ne relaxăm, pentru că anul acesta am muncit foarte mult și ne-am cam îndeplinit obiectivele pe care le aveam”, spune Larisa Iordache pentru Viva .

Deși distanța îi face să simtă lipsa unul altuia mai mult ca oricând, Larisa Iordache își amintește că timpul petrecut departe de soțul ei, Cristian, este doar temporar. În câteva zile, își vor regăsi liniștea împreună. Cristian Chiriță concurează acum la un turneu de tenis de masă în Franța, iar Larisa îi transmite toată susținerea de la distanță, păstrând legătura și împărtășindu-și emoțiile cu speranța unei revederi apropiate.

„Îmi lipsește Cristian. Sunt obișnuită cu el zilnic lângă mine, și la el este la fel, doar că e logic pentru un sportiv să plece de acasă la concursuri, în cantonamente, să îți facă treaba de sportiv. Își dorește să facă acest lucru și eu îl susțin de acasă și sunt nerăbdătoare să se întoarcă. Este în Franța, concurează acolo și stă câteva zile, nu stă mult, dar atât eu, cât și el ne dorim să fim cât mai mult împreună. Suntem ok, ne înțelegem, ne susținem, iar asta e cel mai important”, mai spune ea.

Recent, Larisa Iordache a vorbit cu emoție despre noua etapă care urmează în viața ei. Fosta gimnastă mai are puțin de așteptat până când va deveni mamă pentru prima dată.

„Ușor-ușor cresc din ce în ce mai mult, este un pic mai dificil, dar având în vedere că mai am puțin de așteptat, cu siguranță o să duc până la capăt ce am de dus până la capăt. Este un pic mai epuizant, clar, deoarece corpul meu se schimbă și odată cu schimbările și pe plan psihic, și emoțional, sunt gânduri, sentimente. Automat trebuie să învăț să le controlez și să mă calmez, să am răbdare cu tot ce se întâmplă. Și încerc să mă bucur de absolut tot, chiar dacă vine la pachet și cu o parte mai puțin pozitivă, pentru că n-ai un ritm normal”, a declarat Larisa Iordache în emisiunea „La feminin” de pe GSP.