Kylie Jenner și Timothée Chalamet au publicat fotografii intime de pe plajă, realizate în timpul unei vacanțe relaxante

Kylie Jenner și Timothée Chalamet au plecat într-o vacanță exotică de vis.
Kylie Jenner și Timothée Chalamet au oferit fanilor o privire intimă asupra vacanței lor exotice. Fondatoarea brandului Khy a publicat pe Instagram mai multe imagini în care apare relaxându-se pe o plajă cu nisip alb, purtând un costum de baie în nuanțe de bej și galben, cu detalii din dantelă.
În fotografii, aceasta pozează în fața apei turcoaz, jucându-se cu părul, dar apare și într-un cadru în care stă la soare citind o carte. Kylie Jenner, în vârstă de 28 de ani, pare extrem de fericită, zâmbind larg în mai multe dintre imagini.
Un alt instantaneu, mult mai personal, o surprinde pe vedetă relaxându-se în pat, purtând o mască facială.
„Heaven”, a scris ea în descrierea setului de fotografii, pe fundalul piesei Hey Jude lansată de The Beatles în 1968. Nu este clar cine a realizat fotografiile, însă indiciile sugerează că vedeta se afla în vacanță alături de Timothée Chalamet, în vârstă de 30 de ani, deoarece și actorul a postat imagini din același decor exotic.
În fotografiile publicate de el, starul din „Marty Supreme” apare alergând pe plajă și relaxându-se în apă. De asemenea, a distribuit o imagine în care se află pe un jet ski, similar cu cel pe care Kylie Jenner îl postase cu câteva zile înainte.
Actorul a ales, la rândul său, o piesă a trupei The Beatles pentru postarea sa, mai exact melodia The Ballad of John and Yoko din 1969.
Cei doi formează un cuplu din 2023, însă nu și-au oficializat relația în mod explicit pe Instagram, cu excepția unei fotografii discrete în care actorul a surprins mâna lui Kylie după gala Golden Globes 2026.
Kylie Jenner a fost, în schimb, prezentă constant alături de partenerul ei la evenimente importante, inclusiv la Critics Choice Awards 2026, unde Timothée Chalamet și-a exprimat public sentimentele pentru ea.
În momentul în care a primit premiul pentru rolul din „Marty Supreme”, actorul a declarat: „Aș dori să-i mulțumesc partenerului meu cu care sunt de trei ani. Îți mulțumesc pentru că ne-ai oferit un fundament solid.”
Cel mai recent, cei doi au fost văzuți împreună și la Oscars 2026, unde au apărut foarte apropiați.
Timothée Chalamet a lăsat recent de înțeles că ia în calcul căsătoria în viitor, în timp ce Kylie Jenner a vorbit deschis despre dorința de a avea mai mulți copii.
În cadrul unui eveniment promoțional recent desfășurat la Londra pentru noul său film, Marty Supreme, actorul a fost supus unui șir de întrebări fulger despre viața sa personală.
„Ai o iubită?”, l-a întrebat intervievatorul pe Chalamet, în vârstă de 30 de ani, care a zâmbit în timp ce termina o înghițitură din sticla sa de Coca-Cola.
„Da”, a răspuns el, chicotind.
Intervievatorul a continuat rapid: „Crezi că te vei căsători vreodată?”
„Wow, asta e foarte personal. Foarte personal”, a spus Chalamet zâmbind, adăugând în glumă că întrebarea l-ar putea „băga în bucluc”. Totuși, nu a ezitat să răspundă: „Da. Da.”
Antreprenoarea este deja mamă a doi copii, Stormi, în vârstă de 8 ani, și Aire, în vârstă de 4 ani, pe care îi are din relația cu fostul partener, Travis Scott, alături de care a fost între 2017 și 2023.
