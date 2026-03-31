Kylie Jenner și Timothée Chalamet au publicat fotografii intime de pe plajă, realizate în timpul unei vacanțe relaxante

Kylie Jenner și Timothée Chalamet au oferit fanilor o privire intimă asupra vacanței lor exotice. Fondatoarea brandului Khy a publicat pe Instagram mai multe imagini în care apare relaxându-se pe o plajă cu nisip alb, purtând un costum de baie în nuanțe de bej și galben, cu detalii din dantelă.

În fotografii, aceasta pozează în fața apei turcoaz, jucându-se cu părul, dar apare și într-un cadru în care stă la soare citind o carte. Kylie Jenner, în vârstă de 28 de ani, pare extrem de fericită, zâmbind larg în mai multe dintre imagini.

Un alt instantaneu, mult mai personal, o surprinde pe vedetă relaxându-se în pat, purtând o mască facială.

„Heaven”, a scris ea în descrierea setului de fotografii, pe fundalul piesei Hey Jude lansată de The Beatles în 1968. Nu este clar cine a realizat fotografiile, însă indiciile sugerează că vedeta se afla în vacanță alături de Timothée Chalamet, în vârstă de 30 de ani, deoarece și actorul a postat imagini din același decor exotic.

În fotografiile publicate de el, starul din „Marty Supreme” apare alergând pe plajă și relaxându-se în apă. De asemenea, a distribuit o imagine în care se află pe un jet ski, similar cu cel pe care Kylie Jenner îl postase cu câteva zile înainte.

Actorul a ales, la rândul său, o piesă a trupei The Beatles pentru postarea sa, mai exact melodia The Ballad of John and Yoko din 1969.

Apariții glam la evenimente

Cei doi formează un cuplu din 2023, însă nu și-au oficializat relația în mod explicit pe Instagram, cu excepția unei fotografii discrete în care actorul a surprins mâna lui Kylie după gala Golden Globes 2026.

Kylie Jenner a fost, în schimb, prezentă constant alături de partenerul ei la evenimente importante, inclusiv la Critics Choice Awards 2026, unde Timothée Chalamet și-a exprimat public sentimentele pentru ea.

În momentul în care a primit premiul pentru rolul din „Marty Supreme”, actorul a declarat: „Aș dori să-i mulțumesc partenerului meu cu care sunt de trei ani. Îți mulțumesc pentru că ne-ai oferit un fundament solid.”

Cel mai recent, cei doi au fost văzuți împreună și la Oscars 2026, unde au apărut foarte apropiați.

Timothée Chalamet a lăsat recent de înțeles că ia în calcul căsătoria în viitor, în timp ce Kylie Jenner a vorbit deschis despre dorința de a avea mai mulți copii.

În cadrul unui eveniment promoțional recent desfășurat la Londra pentru noul său film, Marty Supreme, actorul a fost supus unui șir de întrebări fulger despre viața sa personală.

„Ai o iubită?”, l-a întrebat intervievatorul pe Chalamet, în vârstă de 30 de ani, care a zâmbit în timp ce termina o înghițitură din sticla sa de Coca-Cola. „Da”, a răspuns el, chicotind. Intervievatorul a continuat rapid: „Crezi că te vei căsători vreodată?” „Wow, asta e foarte personal. Foarte personal”, a spus Chalamet zâmbind, adăugând în glumă că întrebarea l-ar putea „băga în bucluc”. Totuși, nu a ezitat să răspundă: „Da. Da.”

Antreprenoarea este deja mamă a doi copii, Stormi, în vârstă de 8 ani, și Aire, în vârstă de 4 ani, pe care îi are din relația cu fostul partener, Travis Scott, alături de care a fost între 2017 și 2023.

