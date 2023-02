Kylie Jenner a dezvăluit că s-a confruntat de două ori cu depresie postnatală

Într-un nou interviu acordat revistei Vanity Fair Italia, Kylie Jenner a vorbit extrem de onest despre provocările cu care s-a luptat de când a devenit mamă. Vedeta în vârstă de 25 de ani a dezvăluit că s-a confruntat cu despresie postnatală, atât după nașterea fiicei sale, Stormi, cât și după cea a fiului său, Aire.

De asemenea, aceasta a oferit și un sfat mamelor care trec prin aceeași situație”

Kylie Jenner a vorbit însă și despre lucrurile bune pe care maternitatea i le-a adus.

Nu este însă pentru prima oară când Jenner vorbește despre depresia postnatală cu care s-a confruntat.

„Ar trebui să fiu foarte fericită acum, tocmai am născut acest nou copil. Dar am plâns non-stop timp de vreo trei săptămâni”, a declarat aceasta într-un episod din reality show-ul The Kardashians.