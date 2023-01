Kylie Jenner dezvăluie numele fiului său. Ce semnificație controversată are în limba arabă

Kylie Jenner a creat o adevărată controversă pe rețelele de socializare privind pronunția corectă în limba arabă a numelui fiului ei. Aire. După aproape un an de la nașterea micuțului, despre care inițial se credea că îl cheamă Wolf, vedeta din The Kardashians a dezvăluit într-un final numele copilului.

După ce a dezvăluit sâmbătă pe Instagram numele de botez al lui Aire Webster, în vârstă de 11 luni, alături de o serie de fotografii drăguțe cu micuțul ei, Jenner, în vârstă de 25 de ani, a clarificat apoi cum se pronunță numele copilului ei atunci când o pagină a fanilor a pus întrebarea.

După ce vedeta a distribuit imagini ale celui de-al doilea copil, un fan a întrebat: „Crezi că se pronunță ‘aer’ sau ‘airey’?”. Atunci, Kylie Jenner a răspuns: „AIR”, alături de un emoji cu o inimă roșie.

Kylie Jenner și Travis Scott, în vârstă de 31 de ani, l-au întâmpinat pe Aire în februarie anul trecut și l-au numit inițial Wolf Jacques. Numele a fost de scurtă durată, însă, deoarece Jenner a scris pe Instagram Story în martie 2022 că al doilea copil al ei „nu mai este numit Wolf”.

După ce Jenner a dezvăluit numele celui de-al doilea copil al ei în weekend, o sursă a declarat pentru PEOPLE că apelativul înseamnă „Leul lui Dumnezeu”. Cea mai recentă postare a lui Kylie a fost cosemnată de membri ai echipei Kardashian-Jenner, Khloé Kardashian numindu-l pe nepotul Aire „tânăr rege”. Kris Jenner a lăudat ulterior și ea pe Instagram dezvăluirea numelui nepotului ei, scriind: „Te iubesc Aire Webster”, în secțiunea de comentarii a postării fiicei sale cele mai tinere.

Pe de altă parte, internauții i-au transmis vedetei că poate ar dori să se mai gândească în privința numelui fiului ei. Mai multe conturi de social media au dezvăluit că numele celui mic are o semnificație diferită în arabă. Alți utilizatori de pe TikTok și YouTube au început, de asemenea, să strige ce înseamnă de fapt acest nume.

Umm should someone tell Kylie Jenner she renamed her son Aire which is a common Arabic expression for ‘my penis or nah?

— Antoinette Lattouf (@antoinette_news) January 22, 2023