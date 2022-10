Travis Scott, primele declarații despre știrea că ar fi înșelat-o pe Kylie Jenner cu o presupusă fostă iubită

Travis Scott a rupt tăcerea în scandalul în care este protagonist. Rapperul este acuzat de presupusa fostă iubită Rojean Kar că ar fi înșelat-o pe Kylie Jenner cu ea, în timpul relației sale cu vedeta din „The Kardashians”. Fostul iubit al lui Kylie a negat acuzațiile.

Ca răspuns la presupusele dovezi ale modelului de pe Instagram potrivit cărora cei doi au fost recent pe același platou de filmare al uneia dintre producțiile sale, rapperul a postat un mesaj pe contul său de Instagram. Fostul iubit al lui Jenner a negat că o cunoaște pe Kar și a transmis că nu a fost niciodată cu ea.

„O persoană neinvitată a făcut poze pe furiș pe ceea ce trebuia să fie un platou închis în timp ce eu regizam un videoclip. Nu o cunosc pe această persoană. Nu am fost niciodată cu această persoană „.

Scott, în vârstă de 31 de ani, i-ar fi cerut apoi direct lui Kar să „înceteze cu jocurile în online continue și cu povestirile fictive”. Potrivit modelului, ea și rapperul s-ar fi întâlnit în 2013, cu mult înainte ca muzicianul să înceapă o relație cu Kylie Jenner, în vârstă de 25 de ani, cu care împarte doi copii. De-a lungul timpului, internauții au găsit indicii care par să sugereze că Scott și Kar nu au rupt niciodată complet legăturile.

După ce Scott a negat afirmația lui Kar și chiar că știa cine este ea, modelul și-a postat din nou declarația și a ripostat într-o serie de videoclipuri:

„Ceea ce nu vom face este să mințim. … M-am prefăcut că nu te cunosc, am fost de acord cu orice nenorocită de poveste … indiferent cât de multă răutate am primit de la ea. Dar să spui că nu mă cunoști și că nu ai fost niciodată cu mine, când cu siguranță ai fost cu mine, când toată lumea te-a văzut cu mine, când am poze și videoclipuri cu mine și tine?”, a spus Kar.