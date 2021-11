Kim Kardashian și Pete Davidson, surprinși în ipostaze tandre în Santa Monica

Dacă încă mai aveai dubii cu privire la relația lui Kim Kardashian cu Pete Davidson, ei bine, aceste imagini dovedesc faptul că cei doi trăiesc o poveste de dragoste cât se poate de serioasă. Aceștia au fost surprinși de către paparazzi duminică seară în timp ce luau o cină romantică la unul dintre cele mai populare restaurante din Santa Monica, Giorgio Baldi.

Potrivit unei surse, Kim și Pete „erau destul de apropiați și în timpul cinei, stând unul lângă altul într-un colț liniștit al restaurantului”, anunță TMZ.

Cei doi nu s-au sfiit deloc de ochii publicului, ba mai mult decât atât, chiar au părăsit restaurantul ținându-se de mână. În plus, păreau extrem de bine dispuși, aceștia fiind surprinși în timp ce râdeau copios în mașina lui Pete.

Însă un alt detaliu a atras atenția paparazzilor, și anume, semnele de pe gâtul comediantului în vârstă de 28 de ani, ce păreau a fi urmele unui sărut pasional.

În plus, săptămâna trecută, cei doi și-au făcut debutul si pe Instagram printr-o fotografie în care se aflau alături de mama lui Kim, Kris Jenner, dar și de rapper-ul Flavor Flav. Cel din urmă fiind de fapt și cel care a postat poza, cu ocazia zilei de naștere a lui Pete, care a împlinit 28 de ani.

„Sărbătorind ziua de naștere a fiului meu adoptat, Pete Davidson, alături de legendele @kimkardashian și @krisjenner”, a scris acesta în descrierea fotografiei.

Potrivit mai multor surse apropiate, vedeta reality show-ului Keeping Up with the Kardashians este extrem de fericită în compania tânărului actor. „O face să se simtă bine și e nerăbdătoare să vadă cum vor evolua lucrurile”, a declarat o sursă pentru US Weekly. Aceasta a mai adăugat și că Pete „o face să râdă” și că după fiecare întâlnire pe care o are cu el este extrem de entuziasmată.

