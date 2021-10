Cum arată Kim Kardashian nemachiată. Vedeta a împlinit 41 de ani

Kim Kardashian a împlinit 41 de ani pe 21 octombrie 2021. Pentru a marca momentul, mama sa, Kris Jenner, a postat pe contul său de Instagram mai multe imagini cu aceasta, ce au fost însoțite de un mesaj emoționant.

Fotografiile ne-o prezintă pe Kim în diferite etape ale vieții, de când era doar un bebeluș, și până în prezent. Cu toate acestea, imaginea care a atras atenția publicului a fost cea în care cele două apar complet nemachiate. Fanii vedetei au fost plăcut surprinși de această ipostază, lăsând o mulțime de comentarii pozitive.

„Ești în cea mai bună perioadă a vieții tale. Viața ta este plină de lucrurile uimitoare pe care îți place să le faci, în special pentru familia ta, copiii tăi și pentru alte persoane care nici măcar nu știu că le-ai ajutat. Îți mulțumesc pentru această călătorie minunată pe care o parcurgem împreună, pentru că ești cea mai bună parteneră de afaceri, pentru că ne urmăm visurile împreună și pentru fiecare amintire pe care o împărtășim împreună”, a scris Kris Jenner pe contul său de Instagram.

După cum știm deja, Kim Kardashian a depus oficial actele pentru a divorța de Kanye West pe 19 februarie. Deși cei doi au căzut de acord asupra custodiei copiiilor, încă există multe lucruri pe care aceștia le mai au de împărțit. Unul dintre acestea este casa cuplului din Hidden Hills în valoare de 60 de milioane de dolari. Conform documentelor oficiale, se pare că proprietatea îi va rămâne lui Kim Kardashian.

Cuplul a cumpărat imobilul în 2014 pentru suma de 20 de milioane de dolari, iar apoi l-au renovat complet timp de patru ani. Momentan, Kanye West își petrece cea mai mare parte a timpului în Wyoming, unde deține două ferme. Se pare că mutarea rapper-ului a fost de altfel și motivul pentru care Kim Kardashian a decis să pună capăt relației.

„Sincer, nu mai pot face asta. De ce încă sunt în acest loc în care sunt blocată de ani de zile? El se mută dintr-un stat în altul în fiecare an. Trebuie să fim împreună, ca să ne putem crește copiii. Este un tată uimitor, a făcut o treabă incredibilă”, a spus Kim intr-un episod din Keeping Up With the Kardashians.

De asemenea, relația celor doi a avut de suferit în timpul campaniei electorale, când rapper-ul a candidat pentru funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii și a șocat cu o serie de mărturisiri intime despre Kim și viața lor de cuplu.

