Noi detalii inedite despre relația lui Kim Kardashian cu Pete Davidson au ieșit acum la iveală

Se pare că relația lui Kim Kardashian cu Pete Davidson este din ce în ce mai serioasă. Potrivit mai multor surse apropiate, vedeta reality show-ului Keeping Up with the Kardashians este extrem de fericită în compania tânărului comediant.

„O face să se simtă bine și e nerăbdătoare să vadă cum vor evolua lucrurile”, a declarat o sursă pentru US Weekly. Aceasta a mai adăugat și că Pete „o face să râdă” și că după fiecare întâlnire pe care o are cu el este extrem de entuziasmată.

În urmă cu o săptămână, Kim Kardashian și Pete Davidson au fost surprinși în timp ce luau cina într-un restaurant exclusivist din New York. Se pare însă că cei doi nu au fost singuri, ci însoțiți de un grup de prieteni comuni. Kim a fost cea care a părăsit prima restaurantul, îndreptându-se singură către mașina sa.

Potrivit TMZ, aceasta este a doua întâlnire a celor două vedete, acestea luând cina și cu o seară înainte la unul dintre restaurantele preferate ale lui Pete din Staten Island, Campania.

În plus, în weekendul de Halloween, Kim și Pete Davidson au fost fotografiați ținându-se de mână într-un rollercoaster la Knotts Scary Farm din Buena Park, California.

Potrivit publicației She Knows, Kanye West ar fi deranjat de aceste aparitii ale lui Kim. Surse Hollywood Life au transmis că rapperul a fost „dezamăgit” de viitoarea sa fostă soție, care s-a afișat în public cu un alt bărbat înainte de finalizarea divorțului. Ba chiar se pare că a rugat-o „să se abțină” de la a mai face asta până la semnarea actelor.

West consideră că ieșirea lui Kim în parcul de distracții „nu dă bine pentru familia lor și nici pentru ea sau în ochii lui Dumnezeu”, susține sursa.

She Knows se întreabă dacă nu cumva ce l-a deranjat de fapt pe Kanye West este că el este cel care pierde puncte la imagine de pe urma recentelor apariții ale soției sale alături de Pete Davidson, fie că e vorba de sărutul de la SNL sau de ieșirea lor în oraș.

Sursa mai susține că rapperul încearcă, dar nu reușește, să o atragă de partea sa pe Kris Jenner, fosta lui soacră. „Adevărul este că West nu mai este considerat parte din familia Kardashian și îl înnebunește cât de repede a fost dat la o parte.”

Foto: Arhiva ELLE

