Kim Kardashian și Kanye West, tot mai aproape de divorț. Ce decizie radicală au luat

Chiar dacă Kim Kardashian nu a intentat încă procesul de divorț, potrivit surselor apropiate, acest pas este doar unul formal, fiindcă mariajul acesteia a luat sfârșit de luni bune.

Se pare că vedeta reality show-ului Keeping Up With the Kardashians și Kanye West „au încheiat relația și nu își mai vorbesc”, a anunțat recent o sursă pentru E! News.

„Încearcă să rămână puternică și să își vadă mai departe de viața ei”, a adăugat sursa despre modul în care Kim Kardashian face față acestei perioade dificile. Aceasta a mai precizat și că separarea de Kanye „este oficială în mintea ei”, însă că amână pasul pentru a aranja toate detaliile legate de divorț și de modul în care îl va face public.

La rândul rău, și Kanye West își dorește să pună capăt căsniciei și este pregătit să facă anunțul chiar înaintea lui Kim. „Nu îi pasă care sunt prioritățile lui Kim legate de momentul în care va face anunțul divorțului. O să intenteze procesul înainte ca ea să fie pregătită dacă e nevoie. Își dorește să divorțeze la fel de mult cum își dorește și Kim”, a declarat o a doua sursă pentru E! News.

În plus, cei doi locuiesc separat, Kanye West petrecându-și majoritatea timpului la ferma sa din Wyoming, în timp ce Kim își continuă viața alături de cei patru copii ai lor în Los Angeles.

„Kim și Kanye nu au avut altă opțiune decât de a locui separat fiindcă modul lor de comunicare devenise complet toxic. Au intrat în a doua jumătate a anului 2020 cu cele mai bune intenții și voiau să găseasă o cale prin care să se înțeleagă atunci când nu petrec timpul împreună. Dar s-a ajuns în punctul în care certurile s-au transformat în confruntări urâte și, din moment ce niciunul dintre ei nu a vrut ca copiii să fie expuși acestui tip de ostilitate, au rămas separați”, a precizat o altă sursă pentru Us Weekly.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

