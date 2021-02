Kim Kardashian a depus actele de divorț! Despărțirea de Kanye West este definitivă

Kim Kardashian a depus actele de divorț. În urmă cu mai bine de o lună, apăreau primele zvonuri în presă privind o posibilă separare între vedetă și Kanye West și după ce mai multe surse au dezvăluit că sunt tot mai aproape de despărțire, Kim Kardashian a fost cea care a cerut divorțul, potrivit TMZ.

Kim Kardashian a depus actele de divorț la tribunal vineri, 19 februarie. În documente se menționează „diferențele ireconciliabile”, iar Kim Kardashian a cerut custodia comună a celor patru copii pe care îi are cu rapper-ul: North, Chicago, Saint și Psalm, iar acesta a fost de acord. De asemenea, se citează și un contract prenupțial pe care cei doi îl au împreună cu privire la bunurile lor. Vedeta a angajat-o luna trecută pe Laura Wasser, o celebră avocată specializată în divorțuri. Sursele citate de TMZ susțin că separarea este „cât se poate de amiabilă.”

Relația celor doi a avut de suferit în timpul campaniei electorale, când rapper-ul a candidat pentru funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii și a șocat cu o serie de mărturisiri intime despre Kim și viața lor de cuplu.

Încă din luna ianuarie a anului 2021, Kim Kardashian și Kanye West locuiesc separat. Cei doi au încercat să își salveze căsnicia și au apelat și la terapia de cuplu. Ulterior, au început să discute cu avocații lor despre posibilitatea începerii divorțului. Mai multe surse apropiate vedetei declarau acum câteva săptămâni că mariajul acesteia a luat sfârșit de luni bune. Starul reality show-ului Keeping Up With the Kardashians și Kanye West „au încheiat relația și nu își mai vorbesc”, a anunțat recent o sursă pentru E! News.

„Încearcă să rămână puternică și să își vadă mai departe de viața ei”, a adăugat sursa despre modul în care Kim Kardashian face față acestei perioade dificile. Aceasta a mai precizat și că separarea de Kanye „este oficială în mintea ei”, însă a dorit să amâne pasul pentru a aranja toate detaliile legate de divorț, dar și pentru că era îngrijorată în legătură cu cei patru copii ai ei.

„Vrea să se asigure că ia decizia corectă pentru copii. Nu mai este vorba de căsătorie, ea va avea întotdeauna grijă de Kanye, dar s-a terminat între ei. Kim se concentrează pe ceea ce este mai bine pentru copii. Este o decizie grea și își dă seama de asta”, a precizat o sursă pentru E! News.

La rândul rău, și Kanye West își dorește să pună capăt căsniciei și este pregătit să facă anunțul chiar înaintea lui Kim. „Nu îi pasă care sunt prioritățile lui Kim legate de momentul în care va face anunțul divorțului. Își dorește să divorțeze la fel de mult cum își dorește și Kim”, a declarat o a doua sursă pentru E! News.

Kim Kardashian și Kanye West s-au căsătorit în Italia, în 2014. Kim a mai fost căsătorită în trecut cu producătorul muzical Damon Thomas, între 2000 și 20004. Ulterior, s-a căsătorit cu starul NBA, Kris Humphries, pe 20 august 2011, însă s-au despărțit după 72 de zile. Și Kanye West a avut o logodnă eșuată cu Alexis Phifer. Între 2008 și 2010, rapper-ul a avut o relație cu modelul Amber Rose.

