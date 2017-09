Katie Holmes si Jamie Foxx formeaza un cuplu?

Momentul mult asteptat in a sosit, in sfarsit! Fosta sotie a lui Tom Cruise, Katie Holmes, a fost vazuta tinandu-se de mana cu actorul Jamie Foxx, dupa o lunga perioada de timp in care cei doi au tinut relatia lor departe de lumina reflectoarelor.

Timp de aproape patru ani de zile s-a speculat despre relatia celor doi, dar se pare ca au reusit sa ascunda foarte bine aceasta poveste, pana acum.

Cuplul a fost surprins tinandu-se de mana. Cei doi pareau foarte fericiti sa fie unul in compania celuilalt, in timpul unei plimbari pe plaja din Malibu, California.

Suntem curiosi sa aflam si mai multe detalii despre relatia lor pe viitor!

Text: Petra Murariu-Magureanu

Foto: Instagram