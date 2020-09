Kate Middleton spune că Prințul Wiliam este „foarte, foarte sexy”, iar fanii sunt foarte, foarte surprinși de declarația ei

Prințul William și Kate Middleton, alături de cei trei copii, formează o familie fericită și extrem de admirată în întreaga lume. William și Kate s-au întâlnit prima dată chiar în copilărie, atunci când Ducele de Cambridge avea 9 ani și a mers la școala Ducesei pentru un meci de hockey, potrivit corespondentului regal Kate Nicholls.

Cu toate acestea, ei s-au cunoscut în mod oficial în 2001, când au mers împreună la aceeași universitate. Acolo ei au fost prieteni timp de doi ani și, ulterior, au devenit un cuplu. În 2007, după 4 ani de relație, cuplul a decis că este mai bine să se despartă.

Însă, în iunie 2010, aceștia s-au reîntâlnit la petrecerea organizată cu ocazia încheierii stagiului Prințului William. Se pare că atunci cei doi s-au împăcat, iar mai târziu, în luna octombrie, în vacanța în Kenya, William i-a oferit lui Kate inelul de logodnă al mamei sale. „Nu am plănuit nimic dinainte. Pur și simplu am știut că vreau să fie o atmosferă plăcută unde o fac și am vrut să însemne și altceva înafara ideii de logodnă”, declara Prințul William după anunțarea logodnei. Așa cum știi, cei doi s-au căsătorit în aprilie 2011, iar nunta lor a fost una dintre cele mai impresionante din istorie.

În 2006, în perioada când formau un cuplu aflat la început de relație, Kate Middleton a fost protagonista unui moment inedit despre care abia acum au apărut detalii în presă. Este vorba despre comentariile pe care Kate le-a făcut cu privire la felul în care Prințul William arată atunci când poartă uniformă militară.

Potrivit documentarului The Royal Wives, Kate Middleton a participat la ceremonia organizată cu ocazia absolvirii de către Prințul William a Academiei Royal Air Force și, la vederea acestuia îmbrăcat în uniformă, Kate nu s-a abținut să nu mărturisească părinților săi cu care era la eveniment că „Îl iubesc atunci când este îmbrăcat în uniformă. Este foarte, foarte sexy”.

Se pare că prezența lui Kate la acel eveniment a fost una neplanificată, mai mult, potrivit documentarului William & Kate: Too Good To Be True?, acela a fost momentul în care au început speculațiile cu privire la o viitoare logodnă. „Nu ne așteptam ca nici Kate, nici familia ei să vină la eveniment. Îmi aduc aminte că m-am întors la persoana de lângă mine și i-am spus: ‘E clar. Această femeie va fi viitoarea noastră regină'”, a declarat jurnalista Rebecca English.

