Kate Middleton și Prințesa Anne, apariție elegantă în Londra

Kate Middleton și Prințesa Anne au vizitat două organizații medicale din Londra. Chiar dacă de-a lungul timpului au mai participat împreună la diverse evenimente de familie, acesta este primul angajament regal pe care cele două și-l însușesc. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) și Royal College of Midwives (RCM), cele două instituții pe care membrele familiei regale le-au vizat, se află sub patronajul lor, însă, înainte, acest rol îi era atribuit Reginei Elisabeta a II-a.

Așa cum ne-a obișnuit deja, Kate Middleton a avut o apariție extrem de elegantă, purtând o fustă și un sacou ce aparțin brand-ului Self Portrait, în valoare de 400 de lire sterline. Ținuta a fost accesorizată cu un colier marca Monica Vinader, în valoare de 125 de lire sterline, o pereche de cercei cu perle, un plic și o pereche de pantofi cu toc, ambele într-o nuanță nude.

La fel de elegantă a fost și Prințesa Anne, care a ales să poarte pentru acest eveniment un palton albastru, pe care l-a accesorizat cu o eșarfă într-o nuanță asemănătoare.

Kate Middleton și Prințesa Anne au asistat la o demonstrație din partea specialiștilor, care le-au prezentat un nou aparat ce monitorizează starea de sănătate a bebelușului în timpul travaliului și care sesizează dacă capul acestuia rămâne blocat în pelvisul mamei. Prințesa Anne chiar a mărturisit că în timpul uneia dintre sarcinii sale, s-a temut că o să pățească acest lucru.

În urmă cu câteva luni, Kate Middleton a vorbit despre posibilitatea ca ea și Prințul William să devină din nou părinți. Aflată într-o vizită oficială în Danemarca și discutând cu mai mulți părinți și copiii acestora, Ducesa de Cambridge a declarat că ori de câte ori se află în compania unui bebeluș, se gândește serios la ideea de a-și mări familia.

„William mereu se îngrijorează când întâlnesc un copil cu vârsta mai mică de un an. Vin acasă și îi spun: „Hai să mai facem unul”, a mărturisit Kate Middleton.

Însă, se pare că Prințul William nu este la fel de încântat de această idee. „Nu îi mai dați idei soției mele”, a glumit William luna trecută, când, în cadrul unei vizite la un spital din Lancashire, un cuplu a rugat-o pe Kate să le țină în brațe bebelușul pentru a le face o poză.

Foto: Profimedia, Arhiva ELLE

