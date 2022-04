Ies la iveală noi detalii despre relația tensionată dintre Prințul William și Prințul Harry

Tina Brown, fostul editor al publicației Vanity Fair, a lansat recent o carte despre familia regală britanică. The Palace Papers: Inside the House of Windsor—the Truth and the Turmoil se concentrează cu precădere asupra dinamicii dintre Prințul William și Prințul Harry, abordând inclusiv relația lui Harry cu Meghan Markle și dezvăluind părerea Ducelui de Cambridge despre începuturile idilei dintre cei doi.

Potrivit cărții, William ar fi fost „îngrijorat de rapiditatea” cu care relația celor doi evolua. Tina afirmă că Ducele de Cambridge era conștient că statutul lui Meghan Markle – actriță la Hollywood, cu un divorț la activ- va stârni o adevărată controversă în Marea Britanie și se temea de faptul că „sănătatea mintală fragilă a lui Harry nu va fi suficient de puternică” pentru a face față presiunii mediatice.

Autoarea mai precizează și că relația celor doi frați a fost una complicată încă din copilărie. Aceasta afirmă că William a avut o atitudine răsfățată față de familia sa, reamintindu-le constant că el va fi următorul rege al țării. Se pare că inclusiv Prințesa Diana îl descria pe Ducele de Cambridge ca fiind „mica mea tornadă”.

Harry, care este cu doi ani mai mic decât William, ar fi căpătat un soi de libertate, știind încă de mic că fratele său va deveni rege. Potrivit cărții, Ducele de Sussex i-ar fi spus lui William când avea doar patru ani că poate face ce vrea, fiindcă el nu va conduce niciodată monarhia. „Tu o să devii rege într-o zi. Eu nu. Așa că pot să fac ce vreau”.

Anul trecut, în cadrul interviului cu Oprah Winfrey, Prințul Harry a vorbit și despre relația cu fratele său, precizând că el și Prințul William au trecut împreună prin multe momente dificile și că în ciuda tensiunilor din ultimul timp, il iubește foarte mult pe Ducele de Cambridge.

„Așa cum am mai zis și înainte, îl iubesc foarte mult pe William. Este fratele meu. Am trecut prin iad împreună. Adică împărtășim aceeași experiență. Dar suntem pe drumuri diferite. Relația noastră e în pauză, momentan. Însă timpul vindecă tot, sper.”

Anul trecut, Harry și William au fost văzuți schimbând câteva vorbe în timpul înmormântării televizate a Prințului Philip, un eveniment care nu a putut să nu amintească de o altă înmormântare la care absolut toate privirile au fost ațintite asupra celor doi frați, cea a mamei lor. După înmormântarea bunicului lor, cei doi au petrecut două ore împreună, cu ușile închise, la Castelul Windsor. Acestora li s-a alăturat și tatăl lor, Prințul Charles, a declarat o sursă pentru The Sun. Potrivit surselor, discuția de familie a fost neproductivă, dar ea a fost văzută, totuși, de unii apropiați ca un pas în direcția cea bună.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro