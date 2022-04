Ce a făcut Regina Elisabeta a II-a, imediat după înmormântarea Prințului Philip: „Și-a pierdut un soț și un prieten bun”

Un consilier regal a dezvăluit ce s-a întâmplat în timpul momentului privat al Reginei Elisabeta a II-a, după înmormântarea Prințului Philip . Monarhul a avut nevoie de câteva clipe de singurătate pentru a-l plânge pe soțul ei și a-și lua „La revedere” pentru ultima dată. Unul dintre cei mai apropiați consilieri ai săi a oferit detalii neștiute despre ce a urmat după.

Stilistul personal și croitoreasa monarhului în vârstă de 96 de ani, Angela Kelly, care a fost unul dintre cei mai de încredere consilieri ai reginei , a împărtășit recent detalii despre acest moment sumbru în cartea sa The Other Side of the Coin, The Queen, the Dresser and the Wardrobe. Angela a povestit că a așteptat-o pe regină în vestiar după înmormântare, care a avut loc la 17 aprilie 2021, la Capela St. George din Castelul Windsor.

Regina Elisabeta a II-a, devastată după înmormântarea Prințului Philip

Aceasta a ajutat-o pe regină să își schimbe hainele de ceremonie, însă a declarat că totul s-a petrecut într-o tăcere apăsătoare. Ba mai mult, monarhul nu a dorit să vorbească cu nimeni și s-a retras singură în salonul ei.

„Am ajutat-o să își dea jos haina și pălăria și nu s-a spus niciun cuvânt. Regina s-a îndreptat apoi spre salonul ei, a închis ușa în urma ei și a rămas singură cu gândurile sale.”, a spus stilista.

Angela a povestit despre tristețea care i se putea citi pe chip și empatia poporului față de pierderea suferită. Angela a adăugat că personalul „a stat în gardă” când a privit cum sicriul prințului Philip a fost așezat într-un Land Rover proiectat de ducele de Edinburgh. De asemenea, o serie de membri ai personalului care au lucrat cu prințul Philip au mers în spatele sicriului său.

„Puteai să vezi expresia de tristețe pe fețele tuturor pentru a vedea un om atât de mare și respectat făcând ultima sa călătorie. Gândurile lor, sunt sigură, erau pentru regină, știind că și-a pierdut un soț și un prieten bun. Națiunea a împărtășit durerea și inimile lor au fost alături de Majestatea Sa. Cu toții am simțit durerea lor, deoarece au lucrat cu el atât de mult timp și noi am lucrat alături de ei. A fost greu să ne vedem proprii noștri prieteni luându-și rămas bun de la uimitorul lor șef, Alteța Sa Regală Ducele de Edinburgh. Sunt sigură că unele dintre rugăciunile care au fost oferite au fost făcute de cei care nu se mai rugaseră niciodată. Cred că acele rugăciuni au fost oferite pentru a o menține pe Regină puternică pe parcursul lunilor care vor urma, când va fi fără soțul ei”, a mai spus Angela.

FOTO: Arhivă ELLE

