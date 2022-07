Kate Middleton, gest romantic pentru Prințul William, după ce a câștigat un meci de polo caritabil

Ducesa de Cambridge l-a felicitat cu un sărut afectuos pe obraz pe Prințul William, victorios după ce a câștigat un meci de polo caritabil. Kate Middleton și-a petrecut după-amiaza încurajându-l pe soțul ei la Royal Charity Polo Cup 2022 din Windsor.

Kate Middleton l-a încurajat pe soțul ei în timpul meciului de polo

Prințul William a jucat anterior în meciuri de polo caritabile cu fratele său, Prințul Harry, care acum locuiește în casa sa de 14,7 milioane de dolari din Santa Barbara împreună cu soția lui, Meghan Markle, și cei doi copii, Archie, și Lilibet Diana. Cei doi au participat împreună la meciul de polo caritabil Jerudong Trophy, desfășurat la Cirencester Park Polo Club în 2017. După meci, Kate Middleton l-a sărutat pe obraz pe Prințul William, în timp ce zâmbea.

Astăzi, el a fost însoțit de soția sa, Kate Middleton, care a îmbrăcat pentru această ocazie o rochie elegantă midi albă de 1.352 de lire sterline, cu detalii negre, de la designerul ei preferat, Emilia Wickstead. Ducesa a asortat-o cu o pereche de pantofi confortabili de 195 de lire sterline de la designerul Camilla Elphick și și-a purtat părul în bucle lejere pe spate. Kate Middleton este de mult timp o fană a rochiilor Emilia Wickstead și poartă în mod regulat acest designer pentru ieșirile regale. Păstrându-și look-ul simplu, ducesa a optat pentru bijuterii minimaliste, dar a adăugat un pic de strălucire look-ului ei cu o pereche de cercei rotunzi.

Ducii de Cambridge au participat la meci pentru o strângere de fonduri

În timp ce Ducesa de Cambridge a optat pentru o rochie midi albă de vară pentru ieșirea lor, soțul ei a purtat o cămașă elegantă de culoare albastru deschis, pe care a asortat-o cu o pereche de blugi albi. Cu puțin timp înainte de meci, el a îmbrăcat un tricou polo albastru marin, purtând o cască și cotiere pentru această ocazie.

Cuplului i s-a alăturat și câinele familiei, Orla, în vârstă de doi ani. În timpul apariției, ducesa a părut foarte bine dispusă și a putut fi văzută mângâind afectuos cățelușul cu o mână. Meciul de ieri va contribui la strângerea de fonduri și la sensibilizarea organizațiilor caritabile susținute de Ducele și Ducesa de Cambridge. Printre acestea se numără Centrepoint, East Anglia Children’s Hospices (EACH), Family Action, Fields in Trust, The Forward Trust, London Air Ambulance, Mountain Rescue England and Wales și Tusk.

