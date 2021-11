Kanye West, declarații sincere despre căsnicia sa cu Kim Kardashian: „Am făcut greșeli”

Kanye West a participat recent la o acțiune caritabilă organizată cu ocazia Zilei Recunoștinței. În timpul evenimentului ce a avut loc în Los Angeles, artistul a vorbit deschis despre căsnicia sa cu Kim Kardashian, recunoscând că a făcut greșeli și că își dorește să fie din nou acasă, alături de cei patru copii ai săi.

„Amândoi am făcut greșeli. Eu am făcut greșeli. Am făcut anumite lucruri în public pe care nu ar fi trebuit să le fac în calitate de soț. Însă în acest moment sunt aici să schimb firul narativ al acestei povești”, a spus Kanye. „Sunt preotul familiei mele. Trebuie să fiu aproape de copiii mei cât mai mult posibil”, a adăugat acesta.

Artistul a mai declarat și că o posibilă împăcare cu Kim Kardashian ar aduce o rază de speranță celorlalte cupluri care trec printr-o situație similară. „Dacă dușmanul poate despărți cuplul Kimye, milioane de familii vor crede că despărțirea este OK. Dar dacă Dumnezeu aduce cuplul Kimye înapoi împreună, milioane de familii vor fi influențate și vor vedea că pot învinge separarea”, a mai spus Kanye.

Nu este pentru prima oară când West vorbește despre o posibilă împăcare cu Kim, acesta declarând la începutul lunii că își dorește să fie împreună cu fosta lui soție și că, de fapt, el nu a văzut niciodată actele de divorț. „Nici măcar nu suntem divorțați”, a adăugat rapper-ul.

Însă, se pare că vedeta reality show-ului Keeping Up With the Kardashians nu își dorește să se împace cu fostul său soț. Aceasta ar fi trecut peste despărțirea de Kanye și ar forma în prezent un cuplu cu Pete Davidson. Weekend-ul trecut cei doi au fost surprinși de către paparazzi în timp ce luau o cină romantică la unul dintre cele mai populare restaurante din Santa Monica, Giorgio Baldi.

Potrivit unei surse, Kim și Pete „erau destul de apropiați și în timpul cinei, stând unul lângă altul într-un colț liniștit al restaurantului”, anunță TMZ.

Cei doi nu s-au sfiit deloc de ochii publicului, ba mai mult decât atât, chiar au părăsit restaurantul ținându-se de mână. În plus, păreau extrem de bine dispuși, aceștia fiind surprinși în timp ce râdeau copios în mașina lui Pete.

În plus, săptămâna trecută, cei doi și-au făcut debutul si pe Instagram printr-o fotografie în care se aflau alături de mama lui Kim, Kris Jenner, dar și de rapper-ul Flavor Flav. Cel din urmă fiind de fapt și cel care a postat poza, cu ocazia zilei de naștere a lui Pete, care a împlinit 28 de ani.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro