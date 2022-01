Kanye West are o nouă relație, însă nu o poate uita pe Kim Kardashian. Dezvăluirile celor apropiați

Deși are o nouă relație, se pare că Ye (Kanye West) încă nu a trecut peste despărțirea de Kim Kardashian. Potrivit mai multor surse, rapper-ul ar face orice e nevoie pentru a o recuceri pe fosta lui soție. Inclusiv să își cumpere o casă în apropierea locuinței sale sau să o urmărească în diferite vacanțe.

Conform publicației Page Six, West ar fi zburat de revelion la Miami pentru că era convins că fosta lui soție se va afla acolo alături de actualul său iubit, Pete Davidson. Chiar dacă comediantul a găzduit în Florida un show alături de Miley Cyrus, Kim Kardashian a rămas în Los Angeles, alături de cei patru copii ai săi.

„Kim plănuise să meargă la Miami cu Pete de Anul Nou, dar Kanye a decis brusc să țină un spectacol acolo”, a declarat o sursă pentru Page Six.

În plus, potrivit mai multor persoane apropiate, destinația inițială pe care Kardashian ar fi ales-o pentru vacanța romantică alături de Davidson ar fi fost Republica Dominicană. Însă a fost nevoită să o schimbe fiindcă West i-ar fi aflat planurile și ar fi plănuit să vină și el.

„Kim plănuise să meargă în Republica Dominicană cu Pete imediat după Anul Nou, dar Kanye a aflat cumva asta, așa că ea a schimbat în secret destinația, alegând Bahamas. Și nu a fost deloc fericită când (West) a cumpărat o casă vizavi de ea, în Hidden Hills.”, a mai precizat sursa.

În ciuda eforturilor pe care Kanye le depune, Kim Kardashian nu își dorește să mai dea o nouă șansă căsniciei lor. Ba mai mult decât atât, se pare că vedeta reality show-ului Keeping Up With The Kardashian vrea ca procesul de divorț să se încheie cât mai curând.

Potrivit documentelor obținute de publicația People, Kardashian „a încercat să rezolve această situație chiar de când a depus actele pentru dizolvarea căsătoriei, în februarie 2021. Aceasta și avocatul ei i-au contactat pe Kanye West și pe avocatul lui de mai multe ori în speranța că vor rezolva acest caz într-un mod rapid și amiabil. „West nu a răspuns”.

Kim Kardashian „nu își mai dorește să fie căsătorită cu West”, se arată în documentele oficiale. În plus, aceasta vrea să renunțe și la numele de familie al rapper-ului.

