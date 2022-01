Kim Kardashian și Pete Davidson, prima vacanță împreună

Kim Kardashian și Pete Davidson și-au început noul an cu o vacanță exotică în Bahamas. Cei doi au fost surprinși de paparazzi chiar în momentul în care au ajuns pe insula din Oceanul Atlantic.

Ambii purtau ținute relaxate, fondatoarea Skims alegând să poarte un top extrem de decoltat și o pereche de jeanși largi negri. Comediantul Saturday Night Live a optat pentru o jachetă albastră și o pereche de pantaloni într-o nuanță de bej, pe care le-a accesorizat cu un rucsac Louis Vuitton și o pereche de șosete „Beavis and Butthead.”

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de E! News (@enews)

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de CORE (@corefashion)

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de King’s Path (@kingspathtv)

Primele zvonuri conform cărora Kim Kardashian și Pete Davidson ar forma un cuplu au apărut în luna noiembrie a anului trecut, când au fost fotografiați ținându-se de mână într-un rollercoaster la Knotts Scary Farm din Buena Park, California. La scurt timp după acest eveniment, cei doi au fost văzuți luând de mai multe ori cina împreună. În plus, înainte de sărbătorile de iarnă, Pete Davidson a fost surprins părăsind hotelul Four Seasons din New York, în care Kim Kardashian era cazată. Conform Daily Mail, comediantul și-ar fi petrecut noaptea cu fondatoarea Skims.

În plus, cei doi și-au făcut debutul si pe Instagram printr-o fotografie în care se aflau alături de mama lui Kim, Kris Jenner, dar și de rapper-ul Flavor Flav. Cel din urmă fiind de fapt și cel care a postat poza, cu ocazia zilei de naștere a lui Pete, care a împlinit 28 de ani.

Potrivit mai multor surse apropiate, vedeta reality show-ului Keeping Up with the Kardashians este extrem de fericită în compania tânărului actor. „O face să se simtă bine și e nerăbdătoare să vadă cum vor evolua lucrurile”, a declarat o sursă pentru US Weekly. Aceasta a mai adăugat și că Pete „o face să râdă” și că după fiecare întâlnire pe care o are cu el este extrem de entuziasmată.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro