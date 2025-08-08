Jurații Chefi la cuțite vor găti la Festivalul Summer Well. Ce surprize culinare au pregătit cei patru chefi

Chefi la cuțite, cel mai apreciat cooking show din România, aduce, începând de azi, la Festivalul Summer Well cele mai savuroase gustări, create după rețete gândite de cei patru jurați special pentru această ocazie.

Jurații Chefi la cuțite vor găti la Festivalul Summer Well

Astfel, Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu vin la întâlnirea cu publicul de pe Domeniul Știrbey din Buftea în serile de 8, 9 și 10 august, fiind gata să transforme standul Chefi la cuțite într-un punct de atracție unde fanii emisiunii se vor putea delecta cu preparate ce poartă semnăturile celebrilor jurați.

Chef Ștefan Popescu va prepara la Festivalul Summer Well Rocko’n’pork juicy sandwich cu mozzarella și ceapă crocantă, iar Chef Orlando Zaharia va pregăti sandwich-ul Puterea gustului, în vreme ce Chef Richard Abou Zaki va intra în scenă cu porții delicioase de costiță de porc afumată cu fân și glazurată cu sos barbeque de cireșe, iar Chef Alexandru Sautner va definitiva meniul Chefi la cuțite cu prăjituri Baba cu înghețată de cafea.

Cei prezenți la standul show-ului culinar de la Festivalul Summer Well vor avea astfel ocazia să-i vadă pe cei patru jurați în acțiune, să simtă vibrația din ringul amuletelor și să deguste preparatele Chefilor. De azi până duminică, la Festivalul Summer Well urmează trei seri de întâlniri memorabile cu jurații celui mai iubit show culinar din România!

Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite

Mona Segall, una dintre cele mai influente producătoare de televiziune din România, tocmai a terminat cu succes sezonul 16 al emisiunii „Chefi la cuțite”, încheiat cu victoria lui Claudiu Gherguț. În ciuda succesului înregistrat, ea recunoaște că munca în spatele camerelor nu este lipsită de provocări, mai ales când vine vorba de jurați.

Într-un interviu acordat recent, Mona Segall a vorbit deschis despre provocările din spatele camerelor și despre cum se înțelege cu cei patru chefi, Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia. Producătoarea a recunoscut că sunt tensiuni atât cu actualii chefi, dar și că au existat cu cei din trecut, și anume Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea.

„Există tot timpul tensiuni, pentru că Chefii, în general, sunt niște oameni foarte orgolioși și foarte competitivi. Și de asta i-am ales, pentru că sunt orgolioși și competitivi”, mărturisește ea sincer pentru Viva!.

Aceste conflicte apar mai ales în momentele în care jurații încearcă să sară peste anumite reguli de producție. „Și, din cauza aceasta, câteodată vor să ocolească anumite reguli sau anumite legi ale producției și să facă ei cum vor.”

Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu vor da în curând startul unui nou sezon Chefi la cuțite! Spectacolul din bucătăria Chefi la cuțite, care aduce adrenalina unei competiții pe cât de încinse pe atât de distractive, a ajuns la sezonul cu numărul 16. Show-ul culinar, va fi prezentat în continuare de Irina Fodor și, cel mai probabil, va fi difuzat la începutul anului următor.

