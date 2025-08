 Summer Well 2025 – 14 ani de muzică, experiențe și cultură urbană

Foto: Summer Well

Între 8 și 10 august, Domeniul Știrbey din Buftea găzduiește a 14-a ediție Summer Well, festivalul care a redefinit, an de an, modul în care se trăiește muzica în România.

Cu un line-up variat și un concept mereu dinamic, ediția din acest an reunește artiști din zone muzicale diferite, mulți dintre ei aflându-se pentru prima dată pe o scenă din România. Cele 3 scene, alături de multiplele zone de relaxare, artă, entertainment și gastronomie, conturează o experiență completă, atent construită pentru un public conectat la cultura vizuală, muzicală și socială a prezentului.

Fiecare scenă spune o poveste, setează un mood, creează un spațiu distinct.

Pe Orange Main Stage, scena principală a festivalului, se conturează soundtrack-ul verii cu nume sonore precum Snow Patrol, Empire of the Sun, Son Mieux, Saint Levant și Palaye Royale, alături de alți artiști care promit să transforme serile în momente memorabile.

Pentru cei interesați de noua generație de artiști și de sunete alternative, Sunset Stage by ING x VISA oferă o platformă dedicată creativității emergente. Line-up-ul include nume în ascensiune din zona indie, electronică și experimentală, gata să dea o altă perspectivă asupra scenei muzicale actuale. Aici îi vei asculta pe The Dare, Lana Lubany sau Carpetman și pe alții.

Anul acesta, în urma campaniei „SHE IS NEXT' desfășurate de 8 martie, Summer Well își deschide scena pentru trei voci emergente: Simona Delegeanu, Tedi și Bianca Oance. Cele trei artiste, alese prin nominalizările publicului, primesc astfel o platformă care le conectează cu un public divers și curios, pregătit să descopere noile direcții ale scenei muzicale locale.

Un highlight aparte este Electro Punk Club, o scenă care revine pentru al doilea an și care explorează estetica punk într-un mod curajos. Proiectat de colectivul Space Objekt, spațiul funcționează ca un club imersiv, cu fațade neon, vizualuri intense și o atmosferă inspirată de scena punk din Los Angeles a anilor 70 – cu referințe directe la locuri iconice precum Madam Wongs și Hong Kong Cafe.

Summer Well 2025 este, dincolo de muzică, o reflecție a culturii contemporane urbane – un punct de întâlnire între expresie, comunitate și explorare vizuală.

Programul complet și detaliile logistice sunt disponibile pe site-ul oficial www.summerwell.ro și pe pagina de Instagram a festivalului @summerwellfest.

Toate informațiile în buzunarul tău

Aplicația Summer Well, disponibilă pe App Store și Google Play, e hub-ul tău digital pentru tot ce se întâmplă: programul pe zile, harta, food & drinks, entertainment, info utile și biletele achiziționate online.

Activează notificările pentru update-uri în timp real.

Ce trebuie să știi despre bilete

Biletul de acces trebuie prezentat individual. Dacă vii cu cineva, asigură-te că și acea persoană are biletul (digital sau analog).

Brățara și accesul

Dacă ești dintre cei mai bine pregătiți, poți ridica brățara* între 4 și 7 august din Orange Shops:

•⁠ ⁠Victoriei -– 09:00 – 18:00

•⁠ ⁠Plaza Mall – 12:00 – 20:00

•⁠ ⁠Park Lake – 12:00 – 20:00

•⁠ ⁠Mega Mall – 12:00 – 20:00

și prin comandă prin aplicația Wolt, direct la tine acasă**:

Luni (4 august) – 13:00 – 20:00

Marți – Joi (5-7 august) – 10:00 – 20:00

* valabil pentru abonamente (general & vip);

* minorii trebuie sa vină cu declarația completată, iar cei sub 16 ani trebuie sa fie însoțiți și de un adult pentru preluarea brățării;

** serviciu disponibil pentru București.

Care-i treaba cu accesul?

Accesul în festival se face, ca în fiecare an, din str. Oltului, începând cu ora 16:00 vineri și 14:00 sâmbătă și duminică. E ideal să ajungi cât mai devreme – mai ales vineri – pentru a evita aglomerația.

Intrarea în festival este permisă până la ora 01:00, în toate cele trei zile de eveniment.

Pentru cei cu acreditări (presă, parteneri, guestlist), intervalul de ridicare este zilnic între 08:00 și 20:00 (procesarea acreditărilor se încheie în fiecare zi după 20:00).

Festivalul rămâne deschis parțial până la ora 05:00 dimineața, în fiecare zi.

Cum ajungi la festival:

Autobuz

Plecările sunt din București, stația Străulești. Autobuzele vor circula la intervale cuprinse intre 15 si 40 de minute, asigurand un flux continuu. Primele curse:

Vineri: 15:30

Sâmbătă & duminică: 13:30

Ultimul autobuz pleacă de la Buftea la ora 04:00.

Biletele (25 lei/călătorie) pot fi cumpărate de pe summerwell.ro

Tren

Gara de Nord → Buftea. Călătoria durează mai puțin de 20 de minute, dar reține: nu există trenuri de întoarcere noaptea.

De la gara din Buftea sunt ~20 de minute de mers pe jos până la festival.

Orarul complet: https://mersultrenurilor.infofer.ro/ro-RO/Itineraries

Bicicletă

Avem parcare specială la intrare, dacă alegi să pedalezi până la Domeniul Știrbey.

Mașină personală

Recomandarea noastră: evită mașina și folosește una dintre alternative. Nu există parcare dedicată publicului. Dacă totuși alegi această opțiune, explorează rute alternative precum Chitila – Buftea sau Corbeanca – Buftea.

Puncte de prim ajutor

Acestea vor fi disponibile în diferite puncte ale festivalului, fiind marcate pe harta ce se regăsește în aplicația mobilă Summer Well.

Top-up = mai mult timp pentru distracție

Brățările au un cod PIN cu care poți face top-up online, direct pe summerwell.ro/topup.

Refund-ul e posibil online până pe 15 august, ora 22:00. Suma minimă rambursabilă este de 20 lei. Pentru sume mai mici, rambursarea se face fizic, la festival.

Comisionul bancar aferent refund-ului online către conturile bancare din alte țări va fi suportat de participant, conform regulamentului de plată al festivalului.

Refund-ul online poate fi realizat doar dacă brățara este înregistrat pe summerwell.ro/topup.

Reguli făcute să nu fie încălcate

Secțiunea FAQs îți spune tot ce ai nevoie să știi despre Summer Well;

IMPORTANT! Participanții minori trebuie să poarte asupra lor o copie a certificatului de naștere sau orice alt act de identitate. Minorii peste 12 ani trebuie să aibă și declarația de angajament semnată și completata de părintele sau tutorele legal.

Toți participanții vor fi supuși unei percheziții la intrare, fără excepții. Refuzul controlului corporal atrage interzicerea accesului la festival pentru participant.

Nu în ultimul rând, te invităm să consulți lista obiectelor care nu pot fi aduse în cadrul festivalului. Credem cu tărie că Summer Well este un eveniment care încurajează distracția în mod responsabil, astfel consumul substanțelor psihotrope / stupefiante (droguri) este complet interzis.

Pentru a consulta regulamentul în detaliu, inclusiv listele cu obiecte care pot / nu pot fi aduse in festival, avem pentru tine link-ul următor: https://summerwell.ro/p/regulament

Summer Well 2025 este un festival Orange, susținut de o serie de parteneri care dau formă și vibe universului festivalului: Becks, glo™, ING, Bacardi, Martini, Hendricks, Jack Daniles, Mega Image, Pepsi, Fashion Days, Staropramen, MedLife, alpro, Transalpina, vitamin aqua, Lays, e-on, La Roche Posay, Remington, ASE București, FABIZ, Bucharest Business School, BoConcept, biciclop, Persil, got2be, Schwarzkopf, Sensodyne, InterContinental Athénée Palace, Syoss.

Abonamentele pot fi achiziționate de pe summerwell.ro, la prețul de 525 lei + taxe. De asemenea, sunt disponibile și bilete de o zi la prețul de 350 lei + taxe pentru vineri și sâmbătă, iar pentru duminică costul biletului este de 395 lei + taxe.

Despre Summer Well:

Mai mult decât un festival de muzică, Summer Well este o întreagă experiență ce va avea loc în perioada 8-10 august 2025, într-o locație unică, ce ne este casă încă de la prima ediție – Domeniul Stirbey din Buftea. În 2025, Summer Well va sărbători 14 ani de la înființare. Pe lângă cele 3 scene, festivalul va avea instalații de artă, zone de mâncare și băutură, de relaxare și alte activități.

