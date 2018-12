Jessica Simpson și Natalie Portman – cel mai nou și mai ciudat scandal de la Hollywood

Jessica Simpon și Natalie Portman se află în conflict și asta deoarece artista a fost dezamăgită de un comentariu făcut de faimoasa actriță de la Hollywood.

În noul film „Vox Lux”, Natalie Portman joacă rolul unei vedete pop pe nume Celeste, care încearcă să găsească un echilibru între ascensiunea profesională de care se bucură și problemele personale după ce un scandal aproape i-a ruinat cariera.

Pentru promovarea filmului Natalie Portman a discutat cu cei de la USA Today. Actrița a vorbit despre arhetipurile de virgină/provocatoare pe care femeile tinere sunt îndemnate să le urmeze pentru a avea succes în cariera muzicală, aducând și numele Jessicăi Simpson în discuție.

„Îmi amintesc că eram adolescentă și era Jessica Simpson pe coperta unei reviste și scria ‘Im a virgin (sunt virgină, n.r.) în timp ce purta un bikini și am fost confuză. Adică nu știu ce ar trebui să îmi spună asta ca femeie, ca fată”.

Cuvintele lui Portman au ajuns și la Jessica Simpson care a postat o declarație despre acea copertă și despre folosirea imaginii sale drept exemplu.

„Am fost dezamăgită de dimineață când am citit că ‘ai fost confuză’ din cauza mea, că am purtat un bikini într-o poză publicată, ce mi-a fost făcută când încă eram o virgină în 1999. Ca persoane publice știm amândouă că imaginea noastră nu este în controlul nostru întotdeauna și că această industrie în care lucrăm încearcă des să ne definească și să ne pună într-o cutie. Cu toate acestea, m-am învățat să fiu mereu eu și să onorez modurile diferite în care femeile se exprimă și de aceea am crezut atunci – și cred și acum – că a fi sexy în bikini și a fi mândră de corpul meu nu sunt sinonime cu a face sex”, a scris vedeta.

Ea i-a amintit lui Natalie Portman și de implicarea sa în mișcarea Time’s Up: „Am încercat mereu să nu judec alte femei pentru alegerile lor. În această eră a Time’s Up și a tuturor lucrurilor uimitoare pe care le-ai făcut pentru femei, te încurajez să faci la fel”.

După această postare Natalie Portman i-a răspuns vedetei și și-a cerut scuze pe Instagram:

„Îți mulțumesc pentru cuvintele tale. Sunt complet de acord că o femeie ar trebui să se poată îmbrăca așa cum dorește și să se comporte așa cum vrea, fără să fie judecată. Am vrut doar să spun că am fost confuză – ca o fată care vine în atenția publicului în acea perioadă – de mesajele mixte transmise de media și de felul în care fetele și femeile ar fi trebuit să se comporte atunci. Îmi pare rău pentru rănile pe care cuvintele mele poate le-a produs. Am doar respect pentru talentul și vocea ta pe care o folosești pentru a încuraja și a oferi putere femeilor din întreaga lume.”

Foto: Instagram

