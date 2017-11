Natalie Portman vorbeste despre hartuirea sexuala: „Am 100 de povesti.”

De cand a inceput scandalul cu celebrul producator Harvey Weinstein, am putut observa o alta fata a industriei de la Hollywood – o fata negativa, plina de abuzuri si nereguli, in special fata de tinerele femei aflate la inceput de drum.

Acum, intr-un interviu pentru publicatia Vulture, a venit randul lui Natalie Portman sa vorbeasca despre propria sa experienta la Hollywood.

„Cand am auzit toate dezvaluirile care au fost facute, m-am gandit ca sunt norocoasa ca eu nu am trecut prin asta. Apoi, reflectand, mi-am dat seama ca, da, categoric nu am avut parte de agresiune sexuala, insa am avut parte de discriminare si hartuire in aproape fiecare proiect in care am lucrat.„, a povestit actrita.

Natalie Portman a dezvaluit ca s-a lovit de discriminare si hartuire atat de des pe parcursul carierei sale incat a inceput sa creada ca acestea sunt normale, iar prima sa reactie, cea de usurare, nu a fost in totalitate corecta.

„Am ajuns de la a ma gandi ca nu am o poveste la a ma gandi ca, stai, am 100 de povesti. Si cred ca o gramada de oameni au aceste revelatii, despre lucruri pe care le-am luat ca atare, crezand ca sunt parte din proces.”

Natalie Portman chiar a povestit despre cum, la un moment dat, un producator a invitat-o sa mearga cu avionul sau privat. Cand a ajuns acolo, erau doar ei doi iar in avion era pregatit un singur pat. Din fericire, Natalie a spus ca nu se simte confortabil iar lucrurile nu au mers mai departe.

Natalie Portman a mai impartasit si faptul ca intelege de ce femeilor abuzate de producatori celebri precum Weinstein sau Louis C.K. le-a luat atat de mult timp sa vorbeasca despre asta: „In mod normal, ca actrita, intri intr-un proiect drept singura femeie si esti, deseori, singura femeie de pe platou. Este foarte rar ca intr-o echipa sa fie si membri femei in afara de par, machiaj si costume – departamente stereotipice pentru femei – si cred ca femeile se lovesc de acest lucru intr-o gramada de industrii. Deci daca primesti oportunitatea de a lucra, esti deseori singura femeie din incapere.”

Foto: Hepta