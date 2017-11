Jennifer Lawrence dezvaluie de ce se poarta nepoliticos cu fanii ei

Jennifer Lawrence, actrita castigatoare a unui Premiu Oscar, este cunoscuta pentru atitudinea ei degajata si simtul umorului cand vine vorba despre situatii sociale. Cu toate acestea, Jennifer nu se poarta intotdeauna frumos cu fanii ei, asa cum au observat deja unele persoane.

Acum, actrita s-a deschis in fata lui Adam Sandler, in cadrul emisiunii „Variety Studio Actors on Actors”, ca se comporta intentionat asa, datorita unui mecanism de aparare.

„Imediat ce intru intr-un spatiu public, devin foarte nepoliticoasa”, a dezvaluit actrita, folosind si un cuvand peiorativ la adresa ei insasi. „E singurul mecanism de aparare pe care il am”.

Se pare ca, daca vreun fan are curajul de a veni la ea si de a-i cere o poza sau un selfie atunci cand o vede in oras, este intampinat de un refuz vehement si de o atitudine glaciala din partea lui Jennifer Lawrence.

„Una dintre cele mai bune prietene ale mele este Amy Schumer. Imi duc cainele in Central Park (n.r. in New York) tot timpul. Imediat ce ma intalnesc cu ea si suntem impreuna, suntem coplesite„, a mai povestit Jennifer Lawrence, facand referire tot la fanii care isi doresc poze cu ea sau sa o salute.

Jennifer Lawrence a mai vorbit despre recentul turneu pe care l-a avut pentru filmul „mother!” si despre cat de greu a fost sa il sustina pe partenerul sau la acel moment, regizorul filmului, Darren Aronofsky, avand de infruntat impreuna criticile la adresa filmului.

Foto: Hepta