Jennifer Lawrence si Darren Aronofsky s-au despartit dupa un an de relatie, vestea fiind confirmata de surse apropiate.

Cei doi s-au cunoscut si au devenit un cuplu in timpul filmarilor pentru „mother!”, unul dintre cele mai comentate filme ale anului. Acestia au avut o relatie discreta, drept pentru care nimeni nu a banuit ca cei doi sunt despartiti in cadrul turneelor de promovare.

Potrivit E!News, Jennifer Lawrence si Darren Aronofsky s-au despartit in urma cu o luna, insa au ramas prieteni, asadar este de inteles de ce atmosfera din cadrul conferintelor nu era deloc ciudata.

Jennifer Lawrence nu pare sa fie suparata din cauza acestei relatii. Ea a mers seara trecuta sa urmareasca spectacolul prietenei sale, Amy Schumer, „Meteor Shower” in New York. Actrita in varsta de 27 de ani nu a mers singura la spectacolul de pe Broadway, ci alaturi de Simon Kinberg, scenarist si producator al filmului „X-Men”.

Jennifer Lawrence si Simon Kinberg colaboreaza din nou pentru „X-Men: Dark Phoenix”. Potrivit declaratiei unui martor pentru Just Jared, cei doi au mers si in backstage pentru a o felicita pe Amy dupa show, insa nu au stat mai mult de cateva minute.

Foto: Arhiva Revistei ELLE