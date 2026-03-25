Jay-Z, noi dezvăluiri despre procesul în care a fost vizat pentru presupus comportament sexual inadecvat: „Nu se mai ține cont de consecințe”

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Jay-Z a declarat că a fost „cu inima frântă” după ce, la finalul anului 2024, a fost vizat de un proces pentru presupus comportament sexual inadecvat, intentat de o persoană anonimă.

Rapperul în vârstă de 56 de ani a vorbit pentru prima dată despre acuzațiile de agresiune sexuală într-un interviu acordat revistei GQ.

„A fost greu. Foarte greu. Am fost devastat. Mă bucur că am trecut direct la subiect, ca să putem lăsa asta în urmă. Am fost cu adevărat afectat de tot ce s-a întâmplat. Trăim într-o perioadă în care parcă nu se mai ține cont de consecințe. Totul este atât de instant”, a spus el.

Câștigător a 25 de premii Grammy, căsătorit de 17 ani cu Beyoncé, Jay-Z a mărturisit că a simțit o „furie incontrolabilă” atunci când plângerea civilă a fost depusă, în decembrie 2024.

„Toată situația asta m-a consumat enorm”, a declarat el.

„Am fost furios. Nu am mai simțit o astfel de furie de mult timp, o furie de necontrolat. Nu arunci astfel de acuzații asupra cuiva decât dacă ești absolut sigur. Așa era înainte. Trebuia să fii foarte sigur, mai ales când acuzi o persoană ca mine.”

Jay-Z a subliniat că a resimțit acuzațiile „foarte puternic”, însă le-a respins din nou, insistând că „nu sunt adevărate”.

„Știam că vom trece peste asta pentru că, în primul rând, nu este adevărat. Iar adevărul, la final, iese întotdeauna la iveală”, a spus el.

Procesul a fost intentat în decembrie 2024, la un tribunal federal din New York, de o femeie anonimă. Aceasta a susținut că, la vârsta de 13 ani, ar fi fost violată de Jay-Z și de Sean Combs, după gala MTV Video Music Awards din septembrie 2000, în timp ce o altă celebritate ar fi asistat.

La acel moment, Jay-Z a catalogat acuzațiile drept o tentativă de șantaj și le-a descris ca fiind „odioase”.

Deși artistul a cerut în instanță ca identitatea reclamantei să fie dezvăluită sau cazul să fie respins, judecătorul a decis că aceasta poate continua procesul în mod anonim. Totuși, în februarie 2025, femeia și-a retras plângerea în mod voluntar și definitiv, după ce au apărut neconcordanțe în declarațiile sale, ceea ce înseamnă că nu o mai poate depune din nou.

„Astăzi este o victorie”, a spus Jay-Z după închiderea cazului. „Acuzațiile nefondate, fictive și revoltătoare au fost respinse. Acest proces nu a avut niciodată temei. Povestea inventată de ei ar fi fost ridicolă, dacă nu ar fi fost atât de grave acuzațiile. Nu i-aș dori nimănui o astfel de experiență. Trauma prin care au trecut soția mea, copiii mei și cei apropiați nu poate fi ignorată.”

La o lună după încheierea procesului, în martie 2025, artistul a intentat la rândul său un proces în Alabama împotriva fostei acuzatoare și a avocatului acesteia, Tony Buzbee, susținând că ar fi conspirat pentru a-l acuza pe nedrept și că i-ar fi provocat pierderi de 20 de milioane de dolari.

Între timp, Sean Combs se află încarcerat în New Jersey, unde execută o pedeapsă de patru ani pentru transport în scopul practicării prostituției. În cadrul aceluiași interviu, Jay-Z a vorbit și despre rolul de tată. El și Beyoncé au trei copii: Blue Ivy Carter, în vârstă de 14 ani, și gemenii Rumi Carter și Sir Carter, în vârstă de 8 ani.

„Copiii dau sens la tot”, a spus artistul. „Pot să traversez țara pentru muncă, dar în aceeași seară sunt înapoi în avion. Îmi place să-i duc la școală, să-i iau. Totul capătă o altă importanță.”

Jay-Z a comentat și conflictul dintre Kendrick Lamar și Drake.

„Acum, cei care îl plac pe Kendrick îl urăsc pe Drake, indiferent ce face. Este ca un atac la adresa caracterului lui”, a spus el. „Nu știu dacă îmi place asta. Nu cred că ajută la evoluția noastră, mai ales când totul se amplifică pe rețelele sociale.”

Citește și:
Semnificația specială a celei mai recente imagini oficiale cu prinții de Wales

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Cuarzo Cristal Roca Punta - Ediția nr.26 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuarzo Cristal Roca Punta - Ediția nr.26 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Geoda din Sahara - Ediția nr.25 (Descoperă Mineralele Pământului) Geoda din Sahara - Ediția nr.25 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Volkswagen Transporter T6 Van- ediția nr. 143 (Mașini de Colecție) Volkswagen Transporter T6 Van- ediția nr. 143 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
FORTSCHRITT T 300D - Romania - Editia 13 (Tractoare de legenda) FORTSCHRITT T 300D - Romania - Editia 13 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum
ZETOR 4911 - Cehoslovacia - Editia 12 (Tractoare de legenda) ZETOR 4911 - Cehoslovacia - Editia 12 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum
Baldur von Schirach - ediția 25 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) Baldur von Schirach - ediția 25 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) 36.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Constantin Stan, declarație superbă de dragoste pentru soția lui, Andreea Berecleanu: "Atunci când drumurile tale și ale mele ne dau voie..."
People
Constantin Stan, declarație superbă de dragoste pentru soția lui, Andreea Berecleanu: "Atunci când drumurile tale și ale mele ne dau voie..."
Hailey Bieber, imagine rară alături de fiul ei. Cum l-a surprins pe micuțul Jack
People
Hailey Bieber, imagine rară alături de fiul ei. Cum l-a surprins pe micuțul Jack
Adda, traume după lupta cu boala Lyme. Complicațiile cu care se confruntă artista: "Boala face parte din noi"
People
Adda, traume după lupta cu boala Lyme. Complicațiile cu care se confruntă artista: "Boala face parte din noi"
Regina Letizia a Spaniei, întâlnire cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican. Ce semnificație are ținuta aleasă de suverană
People
Regina Letizia a Spaniei, întâlnire cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican. Ce semnificație are ținuta aleasă de suverană
Ramona Olaru, răspuns acid după ce a fost criticată în mediul online: "Draga mea..."
People
Ramona Olaru, răspuns acid după ce a fost criticată în mediul online: "Draga mea..."
Alexandra Stan, detalii inedite despre sarcină. Artista și iubitul ei, Ștefan Oprea, vor avea o fetiță
People
Alexandra Stan, detalii inedite despre sarcină. Artista și iubitul ei, Ștefan Oprea, vor avea o fetiță
Libertatea
Primele declarații ale Mirabelei Grădinaru la summitul organizat de Melania Trump: „Aștept cu nerăbdare să colaborăm”
Primele declarații ale Mirabelei Grădinaru la summitul organizat de Melania Trump: „Aștept cu nerăbdare să colaborăm”
Ego.ro
Meghan Markle și Prințul Harry, momente grele chiar în cartierul în care locuiesc. Ce spun zvonurile
Meghan Markle și Prințul Harry, momente grele chiar în cartierul în care locuiesc. Ce spun zvonurile
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Semnele cancerului de colon și prostată
Semnele cancerului de colon și prostată
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Ce se întâmplă cu emisiunea Acces Direct după plecarea prezentatoarei Mirela Vaida la Asia Express
Ce se întâmplă cu emisiunea Acces Direct după plecarea prezentatoarei Mirela Vaida la Asia Express
Cristi Borcea și-a pus întreaga avere pe numele unei femei. Surpriză uriașă: nu este Valentina Pelinel
Cristi Borcea și-a pus întreaga avere pe numele unei femei. Surpriză uriașă: nu este Valentina Pelinel
Primul mesaj al lui Valentin Sanfira după despărțirea de Codruța Filip. Ce detaliu au observat fanii artistului de muzică populară
Primul mesaj al lui Valentin Sanfira după despărțirea de Codruța Filip. Ce detaliu au observat fanii artistului de muzică populară
Cum arată gemenii regretatului Chuck Norris. Cei doi copii au acum 24 de ani. Ce omagiu emoționant i-au adus tatălui lor
Cum arată gemenii regretatului Chuck Norris. Cei doi copii au acum 24 de ani. Ce omagiu emoționant i-au adus tatălui lor
Unica.ro
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Divorțul a început, de fapt, cu mult înainte de a anunța! Ce s-a întâmplat între Valentin Sanfira și Codruța Filip. Detaliul care s-a aflat acum schimbă tot
Divorțul a început, de fapt, cu mult înainte de a anunța! Ce s-a întâmplat între Valentin Sanfira și Codruța Filip. Detaliul care s-a aflat acum schimbă tot
Codruța Filip i-a dat șah mat lui Valentin Sanfira, când a anunțat separarea de soțul ei, dar nici el nu se lasă mai prejos! Ce a putut să povestească depășește orice imaginație! Declarațiile care i-au surprins pe toți
Codruța Filip i-a dat șah mat lui Valentin Sanfira, când a anunțat separarea de soțul ei, dar nici el nu se lasă mai prejos! Ce a putut să povestească depășește orice imaginație! Declarațiile care i-au surprins pe toți
catine.ro
Primele imagini cu Britney Spears de la arestarea sa pentru conducere sub influența alcoolului. Cum au surprins-o paparazzii
Primele imagini cu Britney Spears de la arestarea sa pentru conducere sub influența alcoolului. Cum au surprins-o paparazzii
Membrii Familiei Regale Britanice care au renunțat la titlurile lor. Cine a ales să trăiască departe de Casa Regală
Membrii Familiei Regale Britanice care au renunțat la titlurile lor. Cine a ales să trăiască departe de Casa Regală
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Imagini emoționante cu Bruce Willis în rolul de bunic. Actorul, care suferă de demență frontotemporală, a împlinit 71 de ani
Imagini emoționante cu Bruce Willis în rolul de bunic. Actorul, care suferă de demență frontotemporală, a împlinit 71 de ani
Mai multe din people
Andreea Berecleanu a împlinit 51 de ani. Eva Zaharescu, mesaj emoționant pentru mama sa: "Stâlpul familiei"
Andreea Berecleanu a împlinit 51 de ani. Eva Zaharescu, mesaj emoționant pentru mama sa: "Stâlpul familiei"
People

Andreea Berecleanu își sărbătorește ziua de naștere.

+ Mai multe
Meghan Markle și Prințul Harry lansează un nou serial pe Netflix, după presupusele tensiuni cu platforma de streaming
Meghan Markle și Prințul Harry lansează un nou serial pe Netflix, după presupusele tensiuni cu platforma de streaming
People

Meghan Markle și Prințul Harry pregătesc un nou serial pentru Netflix.

+ Mai multe
Adelina Pestrițu, confesiuni despre problemele cu care s-a confruntat când a renunțat la televiziune în favoarea unei cariere în online: "Au șters cu mine pe jos doar pentru a primi atenție..."
Adelina Pestrițu, confesiuni despre problemele cu care s-a confruntat când a renunțat la televiziune în favoarea unei cariere în online: "Au șters cu mine pe jos doar pentru a primi atenție..."
People

Adelina Pestrițu a vorbit despre trecerea de la televiziune la mediul online și împlinirea pe care i-a adus-o această decizie.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC