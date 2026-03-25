Jay-Z, noi dezvăluiri despre procesul în care a fost vizat pentru presupus comportament sexual inadecvat: „Nu se mai ține cont de consecințe”

Jay-Z a declarat că a fost „cu inima frântă” după ce, la finalul anului 2024, a fost vizat de un proces pentru presupus comportament sexual inadecvat, intentat de o persoană anonimă.

Rapperul în vârstă de 56 de ani a vorbit pentru prima dată despre acuzațiile de agresiune sexuală într-un interviu acordat revistei GQ.

„A fost greu. Foarte greu. Am fost devastat. Mă bucur că am trecut direct la subiect, ca să putem lăsa asta în urmă. Am fost cu adevărat afectat de tot ce s-a întâmplat. Trăim într-o perioadă în care parcă nu se mai ține cont de consecințe. Totul este atât de instant”, a spus el.

Câștigător a 25 de premii Grammy, căsătorit de 17 ani cu Beyoncé, Jay-Z a mărturisit că a simțit o „furie incontrolabilă” atunci când plângerea civilă a fost depusă, în decembrie 2024.

„Toată situația asta m-a consumat enorm”, a declarat el. „Am fost furios. Nu am mai simțit o astfel de furie de mult timp, o furie de necontrolat. Nu arunci astfel de acuzații asupra cuiva decât dacă ești absolut sigur. Așa era înainte. Trebuia să fii foarte sigur, mai ales când acuzi o persoană ca mine.”

Jay-Z a subliniat că a resimțit acuzațiile „foarte puternic”, însă le-a respins din nou, insistând că „nu sunt adevărate”.

„Știam că vom trece peste asta pentru că, în primul rând, nu este adevărat. Iar adevărul, la final, iese întotdeauna la iveală”, a spus el.

Procesul a fost intentat în decembrie 2024, la un tribunal federal din New York, de o femeie anonimă. Aceasta a susținut că, la vârsta de 13 ani, ar fi fost violată de Jay-Z și de Sean Combs, după gala MTV Video Music Awards din septembrie 2000, în timp ce o altă celebritate ar fi asistat.

La acel moment, Jay-Z a catalogat acuzațiile drept o tentativă de șantaj și le-a descris ca fiind „odioase”.

Deși artistul a cerut în instanță ca identitatea reclamantei să fie dezvăluită sau cazul să fie respins, judecătorul a decis că aceasta poate continua procesul în mod anonim. Totuși, în februarie 2025, femeia și-a retras plângerea în mod voluntar și definitiv, după ce au apărut neconcordanțe în declarațiile sale, ceea ce înseamnă că nu o mai poate depune din nou.

„Astăzi este o victorie”, a spus Jay-Z după închiderea cazului. „Acuzațiile nefondate, fictive și revoltătoare au fost respinse. Acest proces nu a avut niciodată temei. Povestea inventată de ei ar fi fost ridicolă, dacă nu ar fi fost atât de grave acuzațiile. Nu i-aș dori nimănui o astfel de experiență. Trauma prin care au trecut soția mea, copiii mei și cei apropiați nu poate fi ignorată.”

La o lună după încheierea procesului, în martie 2025, artistul a intentat la rândul său un proces în Alabama împotriva fostei acuzatoare și a avocatului acesteia, Tony Buzbee, susținând că ar fi conspirat pentru a-l acuza pe nedrept și că i-ar fi provocat pierderi de 20 de milioane de dolari.

Între timp, Sean Combs se află încarcerat în New Jersey, unde execută o pedeapsă de patru ani pentru transport în scopul practicării prostituției. În cadrul aceluiași interviu, Jay-Z a vorbit și despre rolul de tată. El și Beyoncé au trei copii: Blue Ivy Carter, în vârstă de 14 ani, și gemenii Rumi Carter și Sir Carter, în vârstă de 8 ani.

„Copiii dau sens la tot”, a spus artistul. „Pot să traversez țara pentru muncă, dar în aceeași seară sunt înapoi în avion. Îmi place să-i duc la școală, să-i iau. Totul capătă o altă importanță.”

Jay-Z a comentat și conflictul dintre Kendrick Lamar și Drake.

„Acum, cei care îl plac pe Kendrick îl urăsc pe Drake, indiferent ce face. Este ca un atac la adresa caracterului lui”, a spus el. „Nu știu dacă îmi place asta. Nu cred că ajută la evoluția noastră, mai ales când totul se amplifică pe rețelele sociale.”

Citește și:

Semnificația specială a celei mai recente imagini oficiale cu prinții de Wales

