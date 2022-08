Irina Rimes și iubitul ei, David Goldcher, s-au mutat în casă nouă: „Avem planurile noastre de viitor”

Irina Rimes și iubitul ei și-au dus relația la un nou nivel. Artista a dezvăluit că s-a mutat într-o casă nouă alături de partenerul ei, David Goldcher, originar din Franța și trăiește cea mai frumoasă perioadă din ultima vreme. Cei doi formează un cuplu de aproximativ un an și au deja planuri de viitor împreună.

Cântăreața pare să le aibă pe toate: o carieră strălucită și un iubit care o susține în proiectele sale. Irina Rimes și David Goldcher s-au mutat împreună într-o casă nouă, după un an de relație.

„Alaltăieri a fost ziua mea, ieri a fost ziua iubitului meu și tot ieri ne-am mutat în casă nouă. Am sărbătorit foarte frumos, ce-i drept ne-am culcat mai devreme decât de obicei, pentru că nu am avut o perioadă tocmai prolifică în ultimele zile, dar a fost foarte frumos și sunt foarte fericită. Până acum am locuit împreună, doar că era sus, la etajul 8, acum este pe pământ”, a mărturisit Irina Rimes pentru impact.ro.