Irina Fodor, mesaj neașteptat pentru soțul ei, Răzvan Fodor, în competiția Asia Express: „Ia uite cu cine m-am întâlnit!”

Răzvan Fodor și Sorin Bontea au reușit să câștige marele premiu la Asia Express în sezonul patru, după o competiție plină de provocări și momente tensionate. La câțiva ani distanță, Irina Fodor a plecat în Filipine pentru filmările emisiunii și a avut parte de o întâmplare neașteptată, care i-a reamintit de experiența soțului ei.

Prezentatoarea TV se află de aproape două săptămâni în Filipine, unde, alături de echipa Asia Express, lucrează la noul sezon al show-ului. Într-un moment total surprinzător, Irina a realizat că are ceva special în comun cu Răzvan, fost concurent al competiției în urmă cu cinci ani.

În urmă cu șase ani, Răzvan Fodor și Sorin Bontea au format o echipă puternică în cadrul reality-show-ului, reușind să se facă remarcați prin spiritul lor competitiv și carisma lor, cucerind atât trofeul, cât și simpatia publicului. Acum, la rândul ei, Irina trăiește o experiență unică în această aventură plină de provocări, având ocazia să descopere tradițiile și cultura diferitelor țări din traseu.

Cel mai neașteptat moment a venit însă atunci când a întâlnit în Filipine un localnic care, spre surprinderea ei, i-a spus imediat de Răzvan. Acesta și-a amintit de artistul român și de experiența sa în competiție, moment care a luat-o pe Irina prin surprindere și i-a întărit și mai mult legătura cu această emisiune.

„Fodorică, ia uite cu cine m-am întâlnit! @razvan_fodor . Am auzit, la un moment dat, o teorie conform căreia e o distanță de doar cinci oameni între tine și orice alt om de pe planeta asta. Practic, știi pe cineva care cunoaște o altă persoană, care are un prieten care lucrează pentru altcineva care te poate ajuta să ajungi să te întâlnești față în față cu Beyonce, de exemplu.

Nu știu cât stă în picioare teoria asta, dar eu nu m-aș fi gândit niciodată, acum 5 ani, când Fodor a plecat în Asia Express, iar mie nici nu-mi trecea prin gând că o să ajung să prezint proiectul ăsta, că voi ajunge, într-o zi, să îl cunosc pe LPA-ul din Filipine al lui Răzvan.

LPA-ul e un fel de ghid local, ca să înțelegeți voi. Fiecare echipă are câte unul, inclusiv eu, la host team, și sunt cei care ne explică mai pe limba noastră cultura locală, care ne țin departe de pericole și comunică cu autoritățile în zonele prin care trecem.

În prima zi, cu un zâmbet până la urechi și mi-a zis: ‘Ce faci? You are Razvans wife, i was with him in the race a few years ago, im so happy to see you! (nr. tu ești soția lui Răzvan, am fost cu el în cursă în urmă cu mai mulți ani, mă bucur să te văd)’ Când l-am îmbrățișat, mi s-a umplut sufletul. El e parte din aventura pe care a avut-o Fodor aici, și eu am ajuns să îl cunosc. Life is amazing (nr. viața este uimitoare)!”, a scris Irina Fodor pe Instagram.