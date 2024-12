Cum a decorat Irina Fodor casa de Crăciun. Răzvan Fodor și-a exprimat nemulțumirea: „Poate să se întoarcă acasă”

Irina Fodor a intrat deja în atmosfera sărbătorilor de iarnă, decorând sufrageria casei sale, unde a împodobit și bradul de Crăciun. Deși prezentatoarea TV a fost încântată de rezultat, soțul său, Răzvan Fodor, nu s-a putut abține să-și exprime nemulțumirile pe Instagram.

Irina și Răzvan Fodor locuiesc în casa lor de vis din 2016. Chiar dacă la momentul mutării aceasta nu era complet amenajată, dorința lor de a părăsi fostul apartament din Berceni i-a făcut să accepte să stea alături de muncitori până la finalizarea lucrărilor. Ulterior, locuința lor a fost amenajată cu bun gust, iar perioada sărbătorilor este perfectă pentru noi decorațiuni.

Irina Fodor s-a ocupat personal de ornamentele de Crăciun, alegând un brad artificial, împodobit cu multe globuri și luminițe strălucitoare. Pentru un plus de farmec, a adăugat figurine decorative prin toată sufrageria. Mândră de rezultat, ea a împărtășit imagini de lângă brad, în compania cățelușei sale, Luna.

„Era fiert de îngrijorare soțul meu(nu) că nu facem bradul mai repede și ne prinde Crăciunul neîmpodobiți, așa că m-am organizat, cum îi place lui mult de tot și toată duminica l-am ținut numai în decorațiuni și luminițe”, a transmis Irina Fodor pe Instagram, care a adăugat: „Dacă îl vedeți azi umblând bezmetic, pe străzi, să îi spuneți că mai am doar grădina de decorat și gata, poate să se întoarcă acasă!”.

Răzvan Fodor nu a ezitat să facă și el câteva remarci amuzante pe Instagram, în stilul său bine cunoscut. Deși Irina era încântată de decorațiunile de Crăciun din sufragerie, soțul său a avut o reacție diferită, exprimându-și nemulțumirea într-un mod ironic.

„Deși nevastă-mea spune că sunt Grinch, nu este adevărat, mie îmi place intervalul 24-26 decembrie, dar mă scoate din minți ziua în care se împodobește bradul, pentru că ordinea priorităților în casă este următoarea: Pe primul loc: bradul, pe al doilea: copilul, pe al treilea: luminițe, pe al patrulea: globulețe, pe al cincilea: coronițe decorative&alte accesorii, pe al șaselea: decorațiuni pentru scară, pe al șaptelea: beculețe exterioare și alte aranjamente pentru grădină…părinți, soacră, bunici, etc, etc, după care Luna și, nu o să vă vină să credeți cine îi suflă în coadă, chiar eu, pe locul imediat următor! V-am pupat, plec, că cică mai are nevoie de un prelungitor!”, a transmis el.